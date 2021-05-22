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生态环境部启动重点区域空气质量改善监督帮扶工作

2021年05月22日11:52 | 来源：人民网
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人民网北京5月22日电 （王仁宏）据生态环境部官网消息，生态环境部5月21日召开2021-2022年重点区域空气质量改善监督帮扶工作动员培训会，就做好监督帮扶工作进行全面部署。会议指出，各地各单位要扎实做好大气监督帮扶工作，用最严格制度最严密法治保护生态环境，不断增强人民群众蓝天获得感、幸福感。

会议强调，监督帮扶要不断优化方式，按照“五个精准”的要求，实施专项监督和常态帮扶相结合的新机制。专项监督聚焦重点行业、园区、集群和企业，开展机动化、点穴式监督检查，有效传导监督压力。常态帮扶针对空气质量改善压力较大的重点城市，开展“有温度”的督促指导，送政策、送技术、送服务，充分发挥帮扶效能。

会议要求，要坚持问题导向，敢碰硬、真较劲，严厉打击弄虚作假、偷排偷放、超标排污等环境违法行为。要坚持依法规范，鼓励地方和企业主动整改、立行立改，旗帜鲜明反对动辄停产关闭、先停后治等“一刀切”行为。要坚持党建引领，用心用情用力解决好群众身边的突出环境问题，切实把党史学习教育成果转化为做好监督帮扶的强大动力。

 

(责编：王仁宏、高雷)

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