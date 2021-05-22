中国证券业协会召开第七次会员大会现场。人民网记者 李彤摄

人民网北京5月22日电 （记者李彤）今日，中国证券业协会召开第七次会员大会。中国证监会主席易会满在会议上讲话时表示，打造一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场，必须始终坚持“建制度、不干预、零容忍”方针，坚持市场化法治化国际化方向，不断提升资本市场治理能力和体系现代化水平。

易会满表示，当前需要进一步处理好行业关切的几方面关系，涉及到“关于放松管制和加强监管的关系”“关于稳健经营与创新发展的关系”“关于压实责任与明确责任边界的关系”“关于行政监管与自律管理的关系”，要推动改善发展环境，持续积淀和涵养高质量发展的良性生态。

针对放松管制和加强监管，他表示，资本市场是信息加信心的市场。对于证券行业来说，监管、自律和公司的目标都是一致的，但需要建立彼此的信任关系，只有互信才能形成推动行业发展的良好合力。一方面，作为监管部门，证监会将继续坚持“不干预”的理念，大力推进简政放权，注重发挥市场在资源配置中的决定性作用，该由机构自己负责的由机构自主决策，坚持分类监管、差异化监管，扶优限劣，为优质证券公司创新发展打开空间。对于行业在完善基础设施、健全业务功能等方面的呼声，将坚持市场化导向，审慎评估，积极推动。另一方面，监管部门放得开需要建立在行业自己管控到位的基础上，行业机构必须牢守底线、诚信经营，提升自我约束能力，做有担当、有格局、令人尊敬的企业，切实塑造良好形象，为行业创新发展拓展空间。对于不守法经营、破坏市场规则的机构，监管部门将坚持“零容忍”的态度，严惩不贷，切实净化市场生态。

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