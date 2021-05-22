中国证券业协会召开第七次会员大会现场。人民网记者 李彤摄

人民网北京5月22日电 （记者李彤）今日，中国证券业协会召开第七次会员大会。中国证监会主席易会满在会议上讲话时表示，要准确把握行业高质量发展的本质内涵，行业的高质量发展，绝不仅仅是做大规模，更重要的是紧紧围绕主责主业，在做专做优做精做强上更加努力。

易会满表示，行业发展必须坚定贯彻落实新发展理念，必须聚焦实体经济提升服务能力，必须坚持走专业化发展之路，必须持续强化风控能力和合规意识，必须切实提升公司治理的有效性，必须守正笃实推进证券业文化建设。

围绕走专业化发展之路，他表示，随着资本市场全面深化改革的深入，行业的经营发展环境正面临深刻变化，只有突出专业能力、专业特色、专业优势，注重培养具备专业主义精神的人才队伍，才能行稳致远，逐步积累声誉资本，赢得客户和社会信任，为高质量发展拓展更广阔的空间。各公司要根据自己的比较优势，提升细分领域的专业能力，走出一条精品化、专业化的发展道路，形成差异化、特色化发展的行业格局。

他具体说：“注册制改革是这一轮全面深化资本市场改革的‘牛鼻子’工程，是当前和今后一段时期的中心任务，不仅涉及审核重点、方式、分工的优化，还必须建立起对发行人质量、发行定价和时机的市场化约束机制。通过市场化法治化手段促使中介机构归位尽责是其中的关键。为更好发挥投资银行价值发现的作用，行业机构要进一步突出专业能力的核心地位，不断提高专业水平，适应注册制要求，加快从通道化、被动管理向专业化、主动管理转型，切实提升保荐、定价、承销等核心能力。”

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