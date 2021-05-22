人民网北京5月22日电 （记者李楠桦）今天是国际生物多样性日。近年来我国不断加大生物多样性保护力度，积极开展野生动植物保护及栖息地保护修复，有效保护了90%的植被类型和陆地生态系统类型、65%的高等植物群落和85%的重点保护野生动物种群，生物多样性保护成效显著。

国家林业和草原局公布数据显示，我国是世界上生物多样性最丰富的国家之一，已记录陆生脊椎动物2900多种，占全球种类总数的10%以上；有高等植物3.6万余种，居全球第三。

近年来，我国全面加强生物多样性保护工作，积极实施野生动植物保护，开展珍稀濒危物种和极小种群野生植物保护拯救行动。我国许多濒危野生动植物种群稳中有升，生存状况不断改善。

大熊猫从上世纪七八十年代的1114只增加到1864只；极度濒危的海南长臂猿，从低谷时的七至九只增长到了33只，第五个家庭群正在形成；朱鹮从发现时的7只，恢复到5000余只；藏羚羊从几万只恢复到目前的30多万只；白头叶猴从八十年代的300余只恢复到1300多只；白鹤由210只增加到4500余只。

记者了解到，5月21日，2021年“国际生物多样性日”主场宣传活动在京举行。生态环境部部长黄润秋在活动上表示，生物多样性构建了人类生存和发展的基础。

黄润秋指出，当前，全球生物多样性普遍受威胁的形势还在持续恶化。作为世界上生物多样性最丰富的国家之一，中国生物多样性保护也同样面临严峻挑战。必须清醒地认识到，只有全社会同心协力，尊崇人与自然和谐共生的理念，促进经济社会和生态保护协调统一，才能谋求经济社会的可持续发展。

“我们要尊重自然、顺应自然、保护自然，共谋人与自然和谐共生之道，共建繁荣、清洁、美丽的世界，共同呵护好人类赖以生存的地球家园。”黄润秋说，中国作为《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）的东道国和候任主席国，将认真履行责任义务，深度参与全球生物多样性保护合作，与国际社会共同努力，为全球生物多样性保护贡献中国智慧和力量。

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