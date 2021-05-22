人民网北京5月22日电 （王仁宏）在距离北京180公里的河北丰宁满族自治县内，山水间掩映着一座抽水蓄能电站——河北丰宁抽水蓄能电站。经过无数建设者历时8年多的艰苦奋斗，在蜿蜒入海的滦河之畔，这座世界装机容量最大的抽水蓄能电站已然成型。

5月21日，河北丰宁抽水蓄能电站上水库顺利实现下闸蓄水，标志着工程由建设阶段进入蓄水发电准备阶段。

丰宁抽水蓄能电站上水库。人民网 王仁宏摄

抽水蓄能电站，是电网系统内重要的“调节器”“稳压器”和“平衡器”。据中国能建葛洲坝二公司丰宁项目部经理、党支部书记冯明伟介绍，丰宁抽水蓄能电站于2013年5月开工，由中国能建葛洲坝二公司参建，总装机容量360万千瓦，首台机组预计将于今年12月底投入使用。该电站作为2022年北京冬奥会配套的绿色能源重点工程，将肩负起冬奥会和京津及冀北地区电网安全运行的保障责任，为北京冬奥提供绿色电力保障。

丰宁抽水蓄能电站下水库。受访者供图

丰宁抽水蓄能电站下水库。人民网 王仁宏摄

然而，建一座当前世界上装机容量最大的抽水蓄能电站，施工难度不一般。

丰宁抽水蓄能电站处于燕山山脉向内蒙古高原过渡带，受断层及裂隙切割影响，岩体呈碎裂结构，稳定性极差，在开挖过程中非常容易塌方。冯明伟表示，“为解决这一难题，我们采用‘超前预报+超前支护+一炮一支护’的‘两超一转序’的施工管理手段，利用‘网格式一体化’的管控模式和‘区片制’‘架子队’的管控手段，克服围岩不利条件，在确保安全的前提下顺利完成了下水库进出水口的开挖支护及砼浇筑施工”。

与此同时，丰宁抽水蓄能电站位于高寒地区，冬季漫长，较短的有效施工期和恶劣的气候条件也为工程建设增添了难度。中国能建葛洲坝二公司丰宁项目部生产负责人徐文革表示，“我们一方面科学编排施工计划，在夏秋季黄金施工期配置充足的资源，保证项目在黄金施工期大干快上，形成生产高峰；另一方面制定冬季施工专项方案，通过设置保温门帘、给混凝土‘盖被子’等措施，确保冬季施工过程中施工环境温度及反应温度达到规范要求，从而创造施工条件，延长有效施工期”。

丰宁抽水蓄能电站上水库大坝。受访者供图

丰宁抽水蓄能电站下水库拦河坝。受访者供图

“丰宁抽水蓄能电站发电机组有一项‘独门绝技’——黑启动。当电网发生异常情况时，机组可在3至5分钟内迅速响应，为断电区域提供电能。”中国能建葛洲坝二公司总经理、党委副书记陶桓林介绍说，黑启动的功能，可为冬奥会和京津及冀北地区电网安全运行提供保障，有效满足京津冀电网调峰需求，进一步提高供电质量。

据介绍，项目投运后，每年可消纳过剩电能88亿千瓦时，年发电量66.12亿千瓦时，可满足260万户家庭一年的用电，年节约标准煤48.08万吨，可减少碳排放120万吨，相当于造林24万余亩。

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