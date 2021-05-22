人民网北京5月22日电 （记者余璐）5月22日是国际生物多样性日，今年的主题是“呵护自然人人有责”。我国是世界上生物多样性最丰富的国家之一，生态系统类型多样，已记录陆生脊椎动物2900多种，占全球种类总数的10%以上，有高等植物3.6万余种，居全球第三。

记者从国家林业和草原局了解到，近年来我国不断加大生物多样性保护力度，积极开展野生动植物保护及栖息地保护修复，有效保护了90%的植被类型和陆地生态系统类型、65%的高等植物群落和85%的重点保护野生动物种群，生物多样性保护成效显著。

国家一级保护野生动物朱鹮。国家林业和草原局供图

大熊猫从上世纪七八十年代的1114只增加到1864只；极度濒危的海南长臂猿，从低谷时的7至9只增长到了33只，第五个家族群正在形成；朱鹮从发现时的7只，恢复到5000余只；藏羚羊从几万只恢复到目前的30多万只；白头叶猴从八十年代的300余只恢复到1300多只；白鹤由210只增加到4500余只......

野生植物保护工作有序推进。通过扩繁和迁地保护，已向野外回归了206种濒危植物，其中112种为中国特有种；建立了约200处植物园，系统地收集保存了兰科植物、苏铁、木兰等濒危植物种质资源；普陀鹅耳枥、华盖木、峨眉含笑等一些极小种群野生植物，初步摆脱了灭绝风险；开展了第二次野生动物和植物资源调查，以及兰科植物专项调查，全面准确摸清资源底数......

一组组数据、一个个行动背后，展现的是我国开展珍稀濒危物种和极小种群野生植物保护的丰硕成果。经过60多年的努力，我国许多濒危野生动植物种群稳中有升，生存状况不断改善。

湖北神龙架国家公园体制试点区位于湖北省神龙架林区。国家林业和草原局供图

“同时，我国加快推进以国家公园为主体的自然保护地体系建设，已建成国家公园试点区、自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、海洋公园、地质公园等各级各类自然保护地1.18万处，占国土陆域面积的18%，海域面积的4.1%。”国家林业和草原局相关负责人向记者介绍道，我国世界遗产总数、自然遗产和双遗产数量均居世界第一。通过实施天然林保护工程、退耕还林还草工程、湿地保护修复工程等，全面保护修复生态系统，改善扩大野生动植物栖息地，种群得到了休养生息。特别是加快实施湿地网络建设，湿地保护率超过50%，64处列入国际重要湿地名录，有效保护了生物多样性。

“此外，我国不断加强执法监管，建立打击野生动植物非法贸易部际联席会议制度，开展了‘绿剑’‘网剑’‘清风’‘昆仑’‘国门’等专项行动，严厉打击涉野生动植物违法犯罪行为。强化对野外采集、人工繁育、科学研究、展演展示、经营利用、运输寄递和进出口野生动植物活动的监督检查，组织志愿者开展‘护飞行动’，有力保护野生动植物资源。”该负责人说。

生物多样性构建了人类生存和发展的基础，是地球生命共同体的血脉和根基。中国高度重视生物多样性保护，将其作为生态文明建设的重要内容进行系统部署。在今年10月，联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）将在云南昆明举办，人们将再次把目光聚集到中国。

在5月21日举行的2021年“国际生物多样性日”主场宣传活动上，生态环境部部长黄润秋表示，生物多样性丧失是全球面临的共同挑战，推动生物多样性保护是政府、企业和全社会的共同责任。我们要尊重自然、顺应自然、保护自然，共谋人与自然和谐共生之道，共建繁荣、清洁、美丽的世界，共同呵护好人类赖以生存的地球家园。

“中国作为联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）的东道国和候任主席国，将认真履行责任义务，深度参与全球生物多样性保护合作，与国际社会共同努力，为全球生物多样性保护贡献中国智慧和力量。”黄润秋说。

保护生物多样性，就是共同守护地球家园。中国坚持山水林田湖草沙生命共同体，从加快国家生物多样性保护立法步伐到划定生态保护红线，从建立以国家公园为主体的自然保护地体系到实施林业重大生态修复和保护工程，从生态环境质量持续改善到生物多样性保护的公众参与度不断提高，一个万物和谐的美丽中国离我们越来越近。

(责编：王震、高雷)