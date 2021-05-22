周小川在“2021 清华五道口全球金融论坛”上发言。活动主办方供图

人民网北京5月22日电 （记者李彤）在今日举办的“2021 清华五道口全球金融论坛”上，中国金融学会会长，清华大学五道口金融学院名誉院长周小川表示，目前外界对中国数字货币的发展存在误解，需要增强沟通和讨论，对中国数字货币的开发有更客观认知。

周小川说：“外界比较多的一种说法是，中国的数字人民币体系（DC/EP）怎么发展，也替代不了美元在国际上的主导地位。我觉得这个说法本身就不对，因为DC/EP的发展主要是立足于国内支付系统的现代化，跟上数字经济和互联网时代的步伐，提高效能、降低成本，特别是为零售支付系统服务。本来设计的目的和努力的方向，就没有想取代美元的储备货币地位和国际支付货币地位。”

他表示，还有说法称，“中国数字货币的研发和试点，与人民币国际化密切挂钩。”

“我觉得，人民币支付系统的现代化、数字化，对提高人民币的跨境使用会有一定程度的帮助，但也不是太大的帮助。人民币国际化更多取决于体制、政策上的选择，取决于我国改革开放的进展，而不仅是取决于技术上的因素。”周小川说。

对于“人民银行推动的DC/EP是想取代第三方支付的角色”，周小川表示，这也是一种妄议，DC/EP是一种双层系统，整个研发队伍由人民银行组织，由主要商业银行、电信运营商和第三方支付机构共同参与研发。大家都是在一条船上，并不是有些人说的谁会取代谁。

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