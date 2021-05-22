人民网北京5月22日电 （记者孙博洋）建设成渝地区双城经济圈是构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的一项重大举措。中央提出大力推进成渝地区双城经济圈建设一年来，川渝两地深入实施成渝地区双城经济圈建设的国家战略，整个成渝地区双城经济圈建设如火如荼。

两江新区是重庆经济发展主战场，在成渝地区双城经济圈建设元年，被赋予和天府新区共同打造内陆开放门户，发挥产业发展“旗舰”作用的重要使命任务。

日前，重庆两江新区自贸办综合统筹部部长成竹在“续写更多春天的故事 走进经济特区国家级新区”网络主题活动重庆两江新区云座谈会议上表示，与四川天府新区共同打造内陆开放门户，是国家赋予两江新区的重大使命，对西部地区扩大开放具有重要意义。

成竹表示，下一步，两江新区将聚焦挖潜开放平台、拓展开放通道、夯实开放产业、优化营商环境、提升交往能力五大方面入手，进一步培育内陆开放新优势。

成竹认为，在挖潜开放平台方面，两江新区将加快制度型开放步伐，持续推进自贸试验区、中新互联互通示范项目核心区高质量发展，不断提升两路寸滩综合保税区、江北嘴金融中心、悦来会展中心、数字经济产业园、两江协同创新区、礼嘉智慧园区国际化开放水平。

在拓展开放通道方面，两江新区将加快果园港国家物流枢纽建设，对标重庆市实施开放通道建设“七项工程”，即西部陆海新通道提速增量工程、中欧班列提质创新工程、长江黄金水道挖潜增效工程、渝满俄通道优服扩能工程、国际航空枢纽将实施拓网升级工程、跨境公路物流通道体系建设工程、开放通道与产业链供应链多链融合工程，结合两江新区实际，促进开放通道与产业深度融合做大通道经济、枢纽经济。

在夯实开放产业方面，两江新区将以“增量、提质、增效”为目标，加快构建开放型产业体系。推动开放型经济由要素流动型开放向制度型开放转变。注重扩大内需与开拓外需相结合，促进“外贸、外资、外经”三外联动，在外贸进出口高质量发展、利用外资提质增量 、对外经济合作空间拓展方面再加力，培育开放型经济新动能。

在优化营商环境方面，两江新区将把营造国际一流营商环境作为加快建设内陆开放重要门户的基础工程，全面落实“放管服”改革要求，加大公共法律服务供给，健全对外开放安全保障体系，完善国际化公共服务体系，优化人才引育环境，打造国际化宜居环境。

在提升交往能力方面，两江新区将进一步提升国际交往能力，持续深化与国际友好城市往来，大力引进国际组织、国际商务机构，加强国际合作产业园区建设，强化国际资源配置能力。

(责编：王震、高雷)