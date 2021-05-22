图为SIAL China国际食品展会展外场。人民网记者 孙博洋摄

人民网上海5月22日电 （记者孙博洋）20日，为期三天的SIAL China中国国际食品和饮料展览会（以下简称“SIAL China国际食品展”）在上海浦东新国际博览中心闭幕，超过4500家全球展商参展，展会现场为特邀买家与展商完成了近2000场商务配对。

据了解，SIAL China国际食品展由法国高美爱博集团和商业发展中心共同主办，今年的展会展览面积达到了180,000平方米，超过4,500家全球展商参展，展出超过30万件产品。

图为SIAL China国际食品展观众验证入场观展。主办方提供

当下，在中国构建“国内国际双循环”发展新格局的基础下，作为推动全球食品饮料市场发展的国际化贸易平台，SIAL China国际食品展已然成为行业信息的传递者和沟通者，不仅给全球食品饮料企业创造了融入国内大循环的商务发展机会，同时也为中国与全球食品饮料市场的互通提供了助力。

来自欧洲的展商在展会现场交流。人民网记者 孙博洋摄

据了解，本届展会欧盟再次以主宾荣誉地区参与，成为展会一大亮点，通过特设的中欧地理标志产品展示区，让展商和观众领略了“欧洲色彩”和“中国特色”。众多欧盟国家代表、政府组团机构以及展商对此也给与了高度肯定和认可，品牌价值进一步得到提升。

据悉，本届展会上还特别开辟了中欧地理标志协定产品展，参与其中的中方展商代表表示：“对SIAL China国际食品展此举非常感动，展会本身不仅体现了极高的商贸价值，而且体现了展会公司的社会责任感。”

主办方表示，SIAL China国际食品展作为“国际化、专业化、贸易化”展会，将继续以国家政策为引导，持续关注下沉市场动向，为中国本土优质产品寻找更多商业合作机会。

本届展会同期召开了包括全球新零售峰会、国际乳业合作论坛、国际肉类大会、食品供应链论坛、电商平台招商大会、食品投融资峰会、中国餐饮新风潮论坛、营养健康食品新风潮论坛、进口食品峰会等在内的10大论坛及多场活动与赛事。据主办方介绍，这些论坛和活动共在线下共吸引超过4万人，同时，展会活动期间，SIAL China国际食品展采取全球直播的方式，共吸引来自全球数百万人实时在线观看。

图为全球零售峰会现场。主办方提供

据了解，本届SIAL China国际食品展邀请到了包括2010年诺贝尔经济学奖得主克里斯托弗·皮萨里德斯、经济学家吴晓求等百位行业大咖与精英现场演讲，多维度对行业趋势进行探讨和分析，为食品饮料行业的未来发展提供发展贡献了新思路。并且，今年SIAL China国际食品展还与多家专业机构首次发布了《2021食品饮料新消费增长白皮书》。从消费者核心需求出发，对食品饮料产品变化、感官体验、便捷形式、健康平衡等方面进行分析，为食品饮品行业的发展提供了指导方向。

此外，作为全球食品行业的重要赛事，SIAL创新大赛赛果也在展会现场公布，本届创新大赛共吸引到全球500多个参赛创新项目，内蒙古伊利实业集团股份有限公司、南澳大利亚食品公司以及新昇行有限公司的相关产品分获金银铜奖。

据了解，SIAL China国际食品展凭借主办方高美爱博展览集团SIAL全球系列食品展全球资源和扎根中国22年的优势，累计吸引和汇聚了近4万全球参展企业、超过100万全球专业人士。据悉，参展企业通过SIAL China国际食品展作为杠杆撬动了能量巨大的食品市场，包括乌拉圭国际肉类协会、首农东方食品供应链、中国水产舟山海洋渔业公司在内的众多海内外企业与组织现场达成了贸易合作。

来自欧洲的肉制品在现场展示。人民网记者 孙博洋摄

据主办方介绍，本届展会吸引了全球的专业人士深度参与，通过SIAL China国际食品展独有的Match Me服务，下沉到行业和渠道中，主动挖掘观众与展商的需求，在展会现场为特邀买家与展商完成了近2000场商务配对。其中，为长春欧亚集团、北京华联、物美、首农、苏宁易购等近300家企业提供了商务洽谈服务，现场共签订意向采购合同15亿元。

同时，中国农业产业化龙头企业协会、央联食品保障分会、中国百货商业协会、全国城市农贸中心联合会、广东省进口食品协会、江苏省餐饮行业协会等总计3000人的定向专业采购团到场参观，创下了买家组团新纪录。

据悉，SIAL China South华南国际食品和饮料展将于今年10月28-30日在深圳举办。

主办方表示，未来，SIAL China国际食品展将会以更加开放和包容的姿态，加强与各方的交流与合作，持续深耕中国大市场，紧跟国内国际双循环相互促进的新发展格局，为中国本土企业及买家提供最具价值的国际贸易专业化服务，持续担当世界食品贸易交流的使者。

(责编：王震、吕骞)