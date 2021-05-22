人民网北京5月22日电 （记者李彤）今日，中国证券业协会第七次会员大会在北京举行。中国证监会主席易会满出席会议，并作了题为《坚持稳中求进 优化发展生态 推动证券行业高质量发展新进步》的讲话。

中国证监会主席易会满出席中国证券业协会第七次会员大会。中国证券业协会供图

易会满指出，经过四年努力，证券行业规模和资本实力稳步增长，服务实体经济和投资者能力不断增强，合规和风险管理体系逐步健全，行业履行社会责任成效显著，行业文化建设全面推进，进一步夯实了稳中求进和守正创新的基础，证券行业高质量发展取得良好开端。

易会满强调，证券行业要准确把握高质量发展的本质内涵，紧紧围绕主责主业，在做专做优做精做强上更加努力。证券行业必须坚定贯彻落实新发展理念，努力成为践行者和推动者，在构建新发展格局中找准定位、主动站位；必须聚焦实体经济提升服务能力，助力畅通科技、资本和实体经济的高水平循环；必须坚持走专业化发展之路，适应注册制要求向专业化、主动管理转型，在“特色、强项、专长、精品”方面多下功夫，切实提升专业能力；必须持续强化风控能力和合规意识，坚持以稳健合规经营为引领，夯实可持续发展根基；必须切实提升公司治理的有效性，切实把公司治理的落脚点放在端正经营行为、有效防范风险上来；必须守正笃实推进证券业文化建设，促使“合规、诚信、专业、稳健”在全行业内化于心外化于行，持续优化行业生态。

“行业高质量发展需要进一步处理好放松管制和加强监管、稳健经营与创新发展、压实责任与明确责任边界、行政监管与自律管理等方面关系，推动改善行业发展环境，持续积淀和涵养高质量发展的良性生态。”易会满表示，“十四五”是证券行业迈向高质量发展的重要机遇期，应当围绕高质量发展进一步凝聚共识，落实“十四五”规划要求，加强顶层设计，制定行业高质量发展的时间表、路线图、行动方案，推动行业发展更加主动融入国家发展战略，努力实现建设高质量投资银行和财富管理机构取得更加丰硕的成果。

易会满表示，希望协会进一步贯彻落实新证券法要求，继续依托会员自治，构建共建、共治、共享平台，更好发挥自律管理的前瞻性引导、预防性规范作用，引导行业机构合规展业，强化道德约束、诚信约束、声誉约束、规则约束，更好服务行业高质量发展。

中国证券业协会第七次会员大会5月22日在北京举行。中国证券业协会供图

安青松代表第六届理事会向大会作了工作报告。报告指出，在中国证监会的指导和行业的支持下，协会引导行业坚持守正创新发展，坚持合规风控底线，坚持提升专业服务能力，坚持推进行业文化建设；聚焦提高政治站位，贯彻落实新发展理念；聚焦依靠会员发展，构建共建共治共享平台；聚焦凝聚行业智慧，发挥好专业委员会作用，积极推动行业探索高质量发展新路径。

安青松表示，协会贯彻落实新证券法要求，积极构建中国特色行业自律管理体系，工作重心从服务“业务塑造”向更加注重“生态营造”转变：一是落实资本市场全面深化改革部署，主动作为服务注册制改革，健全保荐承销机构业务规范和执业标准，加强网下投资者行为规范和自律管理，推进行业文化建设，夯实行业高质量发展基础；二是转变服务方式，积极反映会员呼声和关切，维护会员合理诉求和合法权益，推动建立行业声誉激励与约束机制，组织从业人员业务培训，建设适应高质量发展的人才队伍，引导行业共议共商共推高质量发展，形成促进行业高质量发展的合力；三是创新传导机制，疫情期间落实“六稳”“六保”，引导行业投身脱贫攻坚，发挥专业智库作用，组织行业开展研究，推动绿色证券业务和国际业务发展，丰富行业高质量发展实践。证券行业高质量发展取得良好开端，行业治理生态初步形成，较好地实现了第六次会员大会提出的各项工作目标。

安青松表示，下一阶段协会将持续推动行业高质量发展，组织行业研究制定高质量发展规划和行动方案，助力资本市场发挥枢纽功能；引导行业守正创新，健全业务规范促进行业机构归位尽责，增强服务直接融资能力；督促行业履行社会责任，服务国家发展战略，持续推进行业文化建设，构建良好行业生态；加强协会治理结构、党建和文化建设协同高质量发展，全面提升自律管理质效和服务传导效能。今后协会将一如既往与会员单位携手同行，在贯彻新发展理念中育新机，在构建新发展格局中开新局，共建、共治、共享行业高质量发展的美好未来。

会议选举产生了第七届理事会、监事会。安青松当选会长，王常青、王燕红、杨玉成、张佑君、张纳沙、张冀华、林传辉、周易、孟宥慈、贺青、黄朝晖、曾山、霍达、瞿秋平当选副会长；陈共炎当选监事长，杨华辉当选副监事长。会议表决通过了《中国证券业协会第六届理事会工作报告》《中国证券业协会第六届监事会工作报告》《中国证券业协会财务工作报告》《中国证券业协会章程（修订草案）》《中国证券业协会会员管理办法（修订草案）》《中国证券业协会会费收缴办法（修订草案）》《中国证券业协会会员公约废止议案》《中国证券业协会第七次会员大会决议》等。

在大会上，协会向全体会员发出了《巩固拓展结对帮扶成果 担当推进乡村振兴新使命倡议书》，号召证券行业在服务脱贫攻坚国家战略中所取得成绩的基础上，乘势而上，接续奋斗，巩固拓展“一司一县”结对帮扶成果，担当推进乡村振兴新使命。

倡议全行业进一步贯彻新发展理念，发挥专业优势，持续加大产业扶持，加大碳中和理论研究，形成绿色金融行动方案，推出绿色金融示范实践，促进绿色价值发现、绿色溢价形成、绿色投资实现，积极推动“绿水青山就是金山银山”理念与乡村振兴伟大实践相结合，促进绿色发展与乡村振兴的良性循环，为全面推进乡村振兴、助力实现“碳达峰碳中和”目标贡献证券行业应有之力。

(责编：王震、吕骞)