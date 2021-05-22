5月21日，第56届中国高等教育博览会在青岛启幕。展会上，联想亮相全家族高校智慧教育解决方案，并发布了“1+1+1+N”全新高校智慧教育战略。当日，联想国际教育与产业人才研究院也在现场剪彩成立，探索产教融合新模式，助力高职教国际化办学创新。

联想中国区政教行业总经理张骁介绍：“本次联想发布全新的高校智慧教育战略，将更有机地整合内外资源，为高校提供从智慧基础设施建设、教学教研创新到人才培养合作的智慧教育解决方案，为客户深度定制，与客户共享、共建、共创，赋能人才培养。” 正如张骁所言，联想“1+1+1+N”战略旨在打通教育链、人才链、产业链与创新链，充分发挥联想“应用+平台+终端”的整合优势，为高校人才培养模式创新提供有力支撑。

联想中国区政教行业总经理张骁。受访者供图

据介绍，智慧学习空间是联想高校智慧教育战略中的要点。在“1+1+1+N”战略中，第一个“1”指是创新的基础设施环境，第二个“1”指的是创新的教学交互平台，两者有机整合形成智慧学习空间。在以学习者为中心，由智慧互动终端、智慧学习平台等软硬件构成的高校智慧学习空间中，师生突破传统教学模式，实现沉浸式、个性化的互动教学体验。

在智慧学习空间中，最引人注目的当属联想在四月份全新发布的智慧互动大屏M1 Pro，其搭载的精准触控、宽色域高分屏、IDV智能云桌面等创新性的教学设计，创新课堂交互体验，激发教学活力。

(责编：李源、董童)