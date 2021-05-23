在北京航天飞行控制中心拍摄的祝融号火星车已安全驶离着陆平台模拟图像（5月22日摄）。

新华社记者 金立旺摄

本报北京5月22日电 （记者冯华）记者从国家航天局获悉：根据遥测数据判断，5月22日10时40分，祝融号火星车已安全驶离着陆平台，到达火星表面，开始巡视探测。

据介绍，我国首次火星探测天问一号任务的科学目标是研究火星形貌与地质构造特征、火星表面土壤特征与水冰分布、火星表面物质组成、火星大气电离层及表面气候与环境特征、火星物理场与内部结构等。

探测器自2020年7月23日发射以来，在地火转移飞行、环火轨道运行期间，环绕器配置的中分辨率相机、高分辨率相机、矿物光谱分析仪、磁强计等7台科学载荷陆续开机探测，获取科学数据。

火面工作期间，火星车将按计划开展巡视区环境感知、火面移动和科学探测，通过配置的地形相机、多光谱相机、次表层探测雷达、表面成分探测仪等6台载荷，对巡视区开展详细探测。同时，环绕器将运行在中继轨道，为火星车巡视探测提供稳定的中继通信，兼顾开展环绕探测。

《 人民日报 》（ 2021年05月23日 01 版）

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