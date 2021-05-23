新华社北京5月22日电 （记者董瑞丰）全国科技活动周暨北京科技周主场活动22日在北京市中关村国家自主创新示范区展示中心启动，主场展示活动于22日至28日对社会公众免费开放。

今年全国科技活动周的主题为“百年回望：中国共产党领导科技发展”，主场展示内容包括“科技自力更生”“科技自立自强”“北京科创成果”3部分，突出宣传党领导科技事业发展的光辉历程，重点展示十八大以来党领导科技创新取得的重大进展和突出成就，大力弘扬科学家精神。

“科学之夜”活动于22日晚举行。

科技部还将牵头联合各地各部门举办各具特色、内容丰富、贯穿全年的科普活动，包括科技列车河池行、全国科普讲解大赛、全国微视频大赛、全国优秀科普作品推荐、优秀科普作品巡展暨“流动科技馆”进基层、科普援藏、科技下乡集中示范活动、全国中小学生创·造大赛等。

据悉，全国各地将同步启动科技活动周，有关部门也将举办特色科技活动周，开展各类特色科普活动。全国科技活动周闭幕式将于28日在上海举办。

本报北京5月22日电 （记者常钦）22日，2021年全国林业和草原科技活动周在北京西山国家森林公园启动，主题是“回望百年奋进路 共筑美丽中国梦”。

林业和草原科技活动周主要包括启动仪式、主会场活动、分会场活动、地方林草系统特色科普活动和组织参加全国科技周品牌示范活动。其中，主会场活动包括“保护生物多样性、助力中国碳中和”绿色科普市集、科普长廊宣传等活动。分会场主要开展林草科普微视频大赛、林草科研院所对外开放等活动。

《 人民日报 》（ 2021年05月23日 03 版）

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