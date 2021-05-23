人民网北京5月23日电 （记者李栋）近日，农业农村部下发紧急通知，针对大部麦区收获期雨水偏多等问题，要求各地加强小麦后期田管，做好收获期小麦赤霉病防控等工作，确保小麦安全成熟、丰收到手。

受气候条件适宜等因素影响，今年小麦条锈病、赤霉病在大部麦区严重发生，群防群治取得显著成效。但是，据气象部门预计，5月底前，黄淮南部、江汉、江淮、西北东部、华北等地降水量较常年同期偏多4-8成，将影响小麦及时收获，加重赤霉病发生程度。

农业农村部要求各地重点落实五项措施。一是强化责任落实。当前小麦长势总体较好、丰收在望，但绝不可掉以轻心。要立足抗灾夺丰收，把后期田管和重大病虫害等灾害防范作为当前最紧迫的任务，全力以赴抓紧抓牢。

二是加强监测预警。密切关注天气变化，准确研判灾害发生形势，及时发布预警信息。充分利用电视、广播等宣传渠道，指导农民提早做好防范准备。

三是加快抢收进度。抢抓雨停间隙和晴好天气，对已成熟小麦加快抢收作业进度，严防因阴雨潮湿加重赤霉病发生程度、增加霉变粒瘪粒比率，实现颗粒安全归仓。

四是及时烘干入库。帮扶种粮大户、家庭农场等新型经营主体做好烘干工作，动员各类拥有烘干设备的企业和农机服务组织，对水分不达标的早烘、快烘，确保达标储存，及时入库。

五是科学评估效果。针对不同生态区、不同类型田、不同种植规模、不同防治方式，开展小麦赤霉病等重大病虫害防治效果调查，做到科学评估、客观评价、准确判断、如实反映。

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