人民网北京5月23日电 （记者李栋）小满节气刚过，小麦开始陆续成熟。据农业农村部农情调度显示，目前西南地区的小麦收获已经超过了八成，长江中下游小麦陆续开镰，主产区黄淮海小麦正处于灌浆期，预计半个月后夏粮将大面积收获。

数字显示，冬小麦播种面积增加300多万亩，奠定了夏粮丰收的基础。在天气方面，冬小麦生长期间，天气条件总体有利，降雨及时充沛、光温条件匹配较好，有利于小麦多成穗、成大穗。农业农村部种植业管理司副司长吕修涛表示，由于病虫害防控到位，没有造成大面积流行危害，夏粮丰收在望。

受气候条件影响，5月底前，黄淮南部、江汉、江淮、西北东部、华北等地降水量较常年同期偏多4-8成，将影响小麦及时收获，加重赤霉病发生程度。为此，农业农村部21日下发紧急通知，针对大部麦区收获期雨水偏多等问题，要求各地加强小麦后期田管，做好收获期小麦赤霉病防控等工作，确保小麦安全成熟、丰收到手。

吕修涛表示，黄淮海麦区还要持续做好“一喷三防”（喷洒混配剂喷雾，防病虫害、防干热风、防倒伏），有条件的地方做好叶面肥喷施，延长灌浆时间，提高小麦粒重。

夏粮逐渐成熟，“三夏”（夏收、夏种、夏管）生产也即将展开。农业农村部调度显示，全国今年“三夏”将有各类农机装备近1650万台投入小麦、油菜等作物抢收以及秸秆处理、烘干及玉米、水稻等作物抢种作业。目前，全国夏粮主产省份机具维护检修到位、准备工作已经就绪，5月底将大面积开镰。全国农业机具装备有能力确保成熟一块、收获一块，力争颗粒归仓。农业农村部印制的28万张农机跨区作业证已免费发放到机手，将继续配合交通运输部门落实好跨区作业的联合收割机、插秧机免费通行政策。

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