新华社太原5月22日电 中共中央政治局委员、国务院副总理胡春华21日至22日在山西考察老工业基地就业工作。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神，按照党中央、国务院决策部署，进一步强化就业优先政策，大力拓宽就业创业渠道，完善就业服务，切实做好老工业基地就业工作。

胡春华先后来到太原市和阳泉市，深入人才市场、产业园区、企业和社区，实地考察当地就业市场供求、企业稳岗、下岗失业人员再就业等情况，详细了解产业发展、创业创新、职业技能培训等进展状况。

胡春华指出，做好老工业基地就业工作，对促进就业大局稳定具有重要意义。要支持老工业基地转型发展，用创新推进传统产业升级，因地制宜发展特色优势产业，培育壮大就业吸纳能力强的新业态新模式，持续扩大就业容量。要针对老工业基地就业的特点，大力加强社区等就业服务，尤其要加大对大龄和女性失业人员的就业帮扶，提供更为精准的服务。要加强职业技能培训，有效提升劳动者就业能力和素质，不断解决就业的结构性矛盾，促进技能型社会建设。要支持灵活就业健康发展，在吸纳更多就业人口的同时，切实保障灵活就业人员劳动权益。要充分发挥公共和市场化就业服务机构的作用，加强供需对接，创造更多就业机会。

《 人民日报 》（ 2021年05月23日 03 版）

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