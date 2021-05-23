本报记者 崔 佳 刘新吾 常碧罗

云开雾散，阳光遍洒。满眼春色中，走进重庆市铜梁区，道路宽敞平整，处处能感受到乡村振兴的勃勃生机。

巴川街道玉皇村，村道如“跑道”，在田间地头规整延展，道路沿线苗圃林立，硕果累累。

水口镇大滩村，村里有“车间”，村民不用出远门，靠着手工活，一个月能赚近3000元，收入翻了番。

安居镇杨乐村，小洋楼错落有致，房前屋后花木葱郁，曾经撂荒的土地平整后种上了果蔬，成熟后村民有分红。

道路直通农家，产业如珠串联。“乡村振兴不能搞‘盆景式’装点，而是要扎扎实实全域全面推进。”铜梁区委书记唐小平说，走进铜梁每一个村子，都能看到环境一天天变美，老百姓日子越来越红火。

全域振兴蓝图美好，但启动之初也并非一帆风顺。钱从哪里来，事情谁来干，面对基层干部群众的犹疑顾虑，区里明确思路：全域振兴不能光靠党委和政府，要选好带头人，激发群众的内生动力，把田园变花园，农区变景区。

玉皇村修路就是群众“共同干”的典型。村民希望新修一条公路，街道和村里商量，希望村民先把毛坯路修好，政府再出资硬化。

这可捅了马蜂窝。村民大会上，有村民质疑道，“修公路不是政府的事嘛！为啥子我们这里不一样，还要自己出工？”

“这是大家都受益的事，不能一味‘等靠要’，要想把家园建得更好，咱自己也得动手干起来。”村支书柏小林带着村干部上门做工作，终于让村民们统一了思路。

村两委组织村民们一起修毛坯路，除去高龄老人和身体不便的，在家的人出工，外出的人出钱，顺利修好了路基。村民周兴全出工14天，毫无怨言，“修路是为了村里更好发展，出点力应该的！”

毛坯路修好了，政府不仅投钱硬化，还买来花草种子，让老百姓自己种，村民代表和党员共同管护。如今，崭新的公路不仅美化了环境，便捷的交通还吸引了企业前来投资，吸纳村民务工增收。“政府只花了四成左右的钱，大头是老百姓自己承担，效率高效果好，还激发了群众的干事热情、锻炼了村里的干事能力。”巴川街道办事处副主任瞿洪说。

基础设施的逐步完善，为铜梁农村产业发展壮大提供了有力保障。在推进产业带动乡村振兴的过程中，铜梁注重培养选拔基层带头人，多措并举吸引年轻人回乡，为乡村注入生机活力。“我们坚持发力‘四基’，即基础设施、基本产业、基层组织、基层治理。”唐小平说。

杨乐村地处涪江河畔，以前，土里刨不出“致富果”，村民纷纷外出打工，大片土地撂荒。“90后”村支书杨叶，看在眼里，急在心上。

“种树！”她召集村民们开院坝会。会上，半数村民反对。杨叶不吭声，“磨”了几个老邻居，把土地流转出来，做示范田。看到土地以“绿”生“金”，村民们都积极了，争着抢着要求土地入股。

“新农人”为乡村振兴注入了新动力。在“杨叶”们的带头示范下，更多的年轻人回到或来到铜梁农村。对待他们，铜梁区给待遇、给政策、重引导、勤服务。如今，669名本土人才成为当地“不走的乡村振兴工作队”。

不只是杨乐村，旧县街道四龙村昔日的荒坡，如今成片柑橘林郁郁葱葱；土桥镇六赢村种植莲藕3000余亩，带火乡村旅游……目前，铜梁盘活闲置土地4.6万余亩，5.3万余户农户通过土地或劳务入股。建成标准化蔬菜基地20万亩，拥有重庆市最大的果苗基地、三角梅基地。2020年，铜梁区实现农业产值89.4亿元，增长22.9%，农村常住居民人均可支配收入增长7.3%。

守护青山绿水，富了还要更美。铜梁区把农村环境整治作为乡村振兴的重要内容，全域推进、全面抓实。石鱼镇联丰村，以前鸡鸭成群散养，粪便遍地。村干部打趣道：“走路像跳舞，无处下脚。”

全区推行环境整治“积分制”以来，联丰村“一户一卡”建立积分台账，每月集中兑换奖品，常态化开展“最美庭院”“最美院落”评选。如今，家家户户院坝干净整洁，柴草有序堆放，家禽进了围栏，村里环境大为改观。“以前是自己家的院子都不扫，现在每天我都沿着村里道路溜达一圈，看到有垃圾就捡起来。”村民叶正菊笑着说起变化。

“群众自己干，才能真正建设好美丽乡村。”唐小平说，小积分撬动大环境，越来越多的村民积极主动地参与到改善环境和保护环境中来，让乡村振兴看得见、摸得着。

环境变美了，乡村旅游更红火，农家乐也遍地开花。

蒲吕街道康济村，许多村民把自家小楼装修一新，搞起了农家乐。老板陈泽超笑得合不拢嘴：“去年‘五一’和国庆假期，一天接待了近50桌。”农家乐让陈泽超一年赚了10多万元，但他的收入还不止这些。康济村大力发展中药材，陈泽超还可以去地里干活，赚点劳务钱。

敲敲打打的声音从远处传来，坡下，程军一家正在翻修房屋，“希望我们的农家乐也能顺利开张。”

夜幕降临，康济村从水彩画变成水墨画。成排的太阳能路灯，照亮村民的出门路，大伙儿相约来到坝子上，跳起了广场舞，一派欢乐祥和的景象。

在铜梁，一条条崎岖之路变成平坦大道，伸向远方。大美铜梁，乡村振兴正在路上。

《 人民日报 》（ 2021年05月23日 03 版）

(责编：罗知之、连品洁)