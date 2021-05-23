本报记者 杜若原 孙 超

袁隆平在查看水稻生长情况。

新华社记者 陆波岸摄

5月22日13时07分，“共和国勋章”获得者、中国工程院院士、国家杂交水稻工程技术研究中心主任袁隆平，因多器官功能衰竭在长沙逝世，享年91岁。

袁隆平院士逝世的消息传来，人们特地摘来青翠的禾苗，放在中南大学湘雅医院门前的空地上，寄托无尽的哀思。中南大学湘雅医院的医生护士，忍不住流下了眼泪。今年4月初，91岁的袁隆平院士转入湘雅医院治疗。医护人员介绍，即使是住院了，袁隆平院士还在时时刻刻关心试验田里的稻子长得好不好，“问我们天气怎么样，外面气温多少度”。

“人就像种子，要做一粒好种子”，这是袁隆平院士生前常说的一句话。他也用一生，为这句话写下了注脚。他是我国研究与发展杂交水稻的开创者，也是世界上第一个成功地利用水稻杂种优势的科学家，被誉为“杂交水稻之父”。他冲破传统学术观点的束缚，于1964年开始研究杂交水稻，成功选育了世界上第一个实用高产杂交水稻品种。杂交水稻的成果自1976年起在全国大面积推广应用，使水稻的单产和总产得以大幅度提高。20多年来，他带领团队开展超级杂交稻攻关，接连实现了大面积示范每公顷10.5吨、12吨、13.5吨、15吨的目标。2020年，又实现了周年亩产稻谷3000斤的攻关目标。

袁隆平院士1981年获得国家发明特等奖，2001年获得首届国家最高科学技术奖，2014年获得国家科学技术进步奖特等奖，2018年获“改革先锋”称号，2019年被授予“共和国勋章”。他还相继获得联合国教科文组织“科学奖”等20余项国内国际大奖。

就是这样一位功勋卓著、誉满全球的大师，一直以来坚持亲自带博士，坚持定期组织课题组研讨和会议，坚持亲自给研究员、普通学生等讲解最新的前沿科技。直到今年年初，他还坚持在海南三亚的国家南繁科研育种基地开展科研工作。如今，在他的身后，几代年轻的科学家，已经逐渐担当起振兴中国种业的重担。

在位于长沙马坡岭的国家杂交水稻工程技术研究中心，很多新来的研究生第一次见到袁隆平院士都是在稻田。“袁老师经常说，电脑里长不出水稻，书本里也长不出水稻，要种出好水稻必须得下田。”国家杂交水稻研究中心栽培师李建武说，“下田，是他对年轻人的第一位要求，也是他自己一辈子的追求。”

2009年春，本科即将毕业的李建武正在海南三亚的国家南繁科研育种基地实习，恰好赶上袁隆平院士来查看稻田。在田间，一块长势出众的稻田吸引了袁隆平院士的注意，他立即问身边人这块田是谁种的，大家便把李建武推了出来。正是因为“下田”的本领高强，本科毕业的李建武从很多博士、硕士中脱颖而出，被破格招录为杂交水稻工程技术研究中心的研究人员。“这永远激励着我把论文写在祖国的大地上。”李建武说。

“您去往了星辰，化作那颗编号8117的‘袁隆平星’。我们将继承您的遗志，完成您未竟的事业！夜空中最亮的星，将指引我们前行……”国家杂交水稻工程技术研究中心副研究员、《杂交水稻》杂志副主编胡忠孝说，自己出生于湖南郴州莽山山区的农村，是袁隆平院士的精神激励着他选择了农学， 激励着他一直向着杂交水稻的前沿探索。“袁老师有一个著名的禾下乘凉梦，那是我父辈的梦想，也是我的梦想。”胡忠孝说，“中国的农民养活着14亿人口，我们有责任为农民多做点事，做袁老梦想的践行者。”

湖南省农业科学院、国家杂交水稻工程技术研究中心（湖南杂交水稻研究中心）发文明志：全体干部职工将化悲痛为力量，继承袁隆平院士未竟的事业，继续追逐“禾下乘凉梦”和“杂交水稻覆盖全球梦”，为实现中华民族伟大复兴的中国梦不断拼搏，开拓前进。

《 人民日报 》（ 2021年05月23日 04 版）

(责编：罗知之、连品洁)