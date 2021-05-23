本报记者 曾金华

原标题：财政直达资金惠企利民

统计显示，今年2.8万亿元中央财政直达资金已有超90%下达至基层和使用单位。

“2020年建立财政资金直达机制，是党中央、国务院作出的重大决策部署，对有效应对疫情影响、支持地方做好‘六稳’工作、落实‘六保’任务具有重要意义。”在日前国务院新闻办公室举行的政策例行吹风会上，财政部副部长许宏才表示，今年建立了常态化财政资金直达机制，在保持“中央切块、省级细化、备案同意、快速直达”流程基本不变，以及现行财政体制、资金管理权限和保障主体责任基本稳定的前提下，对直达范围、分配办法、工作机制和资金监管等方面进行了适当调整，进一步发挥好直达资金惠企利民作用。

今年直达资金规模有较大幅度增加，由去年的1.7万亿元增加到2.8万亿元。同时，聚焦基层“三保”（保基本民生、保工资、保运转）和惠企利民，直达范围已基本覆盖了中央财政民生补助资金，并包括用于保障基层财力的两项一般性转移支付以及部分对企业的补贴资金。

“从目前情况看，2021年常态化直达机制执行情况良好，重点支出得到有效保障，有力促进了地方经济社会持续健康发展。”许宏才说。

财政部国库支付中心主任刘金云介绍，今年前4个月，2.8万亿元中央财政直达资金中，中央财政已经下达了2.579万亿元，下达比例92.1%；省级财政已分配下达2.362万亿元，达到中央财政下达的91.6%。其中，按照有关规定，省本级使用了0.869万亿元，下达市县1.493万亿元，市县财政接到上面直达资金指标后，已将1.428万亿元分配到资金使用单位，达到省级下达的95.6%。

“预算指标下达后，总体来说，实际支出超过1万亿元，按比例算，进度超过了四成。这个进度明显高于地方一般公共预算支出的进度，表明直达资金要保的重点是保障到位的。”刘金云说。

据悉，各地着力优化支出结构，突出直达资金的使用重点，推动资金流向群众希望、企业期盼的方向和领域。比如，在支持保居民就业方面，初步匡算，就业补助和普惠金融支持创业等方面，资金支出超过110亿元，支持落实就业优先政策，稳定就业总体形势。

在支持保民生方面，各地用于养老、义务教育、基本医疗、基本住房等基本民生方面的支出，超过了7400亿元，占总支出的近七成，有效地发挥了保基本民生的作用。

在支持保市场主体方面，据不完全统计，相关惠企资金累计支出超过1500亿元，惠及各类市场主体达28万家，激发了市场主体活力，增强了企业发展后劲。

“财政资金直达作为宏观调控方式的一个重要创新，今年前4个月通过实施常态化直达机制，对宏观调控发挥了重要作用。总体来看，前4个月直达机制有力有效安全到位，在冲抵部分阶段性政策‘退坡’影响，促进经济稳增加固、稳增向好方面发挥了重要作用，也为完成今年主要经济社会发展目标打下了良好基础。”刘金云表示。

审计署财政审计司司长魏强介绍，2020年7月至2021年1月，审计署组织全国审计机关对实行直达管理的新增财政资金开展了全过程、全覆盖跟踪审计。

“审计结果表明，党中央、国务院作出新增财政资金直达市县基层直接惠企利民的重大决策部署，有效缓解了基层财政困难、帮扶了市场主体、保障了基本民生，有力支持了常态化疫情防控、公共卫生体系和重大项目建设，有力有效支持保障了大规模减税降费政策的落实到位，促进了上亿市场主体的生存发展。”魏强说，审计也发现，部分地区在直达资金预算分配、资金拨付、资金使用等方面还存在一些问题。

审计署已将2021年直达资金审计列入年度审计工作计划，在国家重大政策措施落实情况跟踪审计中统筹实施。审计机关将紧紧围绕“及时、直达、精准、安全、绩效”的目标要求，对中央直达资金分配下达、资金拨付、管理使用等情况开展审计。

“下一步，财政部将会同审计署等有关部门，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，按照国务院常务会议精神，持续抓好常态化直达机制实施，加强直达资金使用监管，更好发挥积极财政政策作用，更好服务经济社会发展大局。”许宏才说。

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