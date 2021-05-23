周琳

原标题：证券行业全面风险管理体系初步建立

本报北京5月22日讯（记者周琳）中国证监会主席易会满22日在中国证券业协会第七次会员大会上表示，我国证券行业高质量发展取得良好进展，过去4年，证券行业稳中求进、砥砺前行，服务能力和水平进一步增强，行业规模和资本实力稳步增长，市场竞争力和行业形象逐步改善，为高质量发展打牢了扎实基础。

4年来，证券行业帮助各类企业完成股权融资超过5万亿元、债权融资超15万亿元、并购重组交易超3万亿元；积极参与设立科创板并试点注册制，在创业板改革、新三板改革、投资端改革、提高上市公司质量、保护投资者权益等资本市场重大改革任务中发挥了积极作用。围绕科技自立自强、民企纾困、绿色发展、“一带一路”等主题积极创新产品服务；聚焦满足居民日益增长的财富管理需求，丰富投资产品，改善账户服务体验，受托管理规模超过10万亿元。

同时，证券行业坚持稳中求进，经营风险总体可控，经受住了新冠肺炎疫情和复杂外部环境等多重冲击考验，对通道业务、股票质押、债券违约等重点领域风险做到了早谋划、早行动，取得了较好效果，为打好防范化解重大金融风险攻坚战作出了积极贡献。行业机构全面风险管理体系初步建立，合规理念逐步贯穿各业务环节，整体呈现稳健发展势头。

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