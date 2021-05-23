本报记者 商 瑞

原标题：看外贸优品 逛美丽金街

位于天津市和平区的金街，是全国著名的十大商业街之一，也是众多游客来津必到的网红打卡地。如今，一排排白色的小帐篷沿街而立，进口红酒、德国的小巧工具、欧冠比赛定制的足球篮球等，近百家优质外贸企业正在展销千余种产品。

作为天津市消费促进月的活动之一，天津市商务局与和平区人民政府共同主办了“外贸优品汇 扮靓步行街”第二届天津出口产品转内销活动。房车、直播间、近百个展位云集金街，在灯光的映衬下，中外游客和天津市民尽享高品质消费体验。

5月14日，华灯初上。金街进口红酒展台前，“90后”小伙徐端与朋友一边品尝红酒，一边与销售人员谈论着不同品牌的红酒。徐端说：“以前来金街，主要是转转老字号，逛逛时尚精品店，很少能这样近距离地了解红酒的品牌与历史，这样的展示和营销很有意思。”

而旁边展台上，40岁的韩非先生正带着孩子观看灯光秀。他告诉记者：“以前逛夜市更多是吃点小吃、买点小商品，慢慢地就没有什么新鲜感了。现在在金街，商品多样、消费项目和模式多样，很吸引人。”

今年以来，天津市把消费促进月与四季主题促消费相结合，将“提升传统消费，培育新型消费，全面促进消费”贯穿全年，聚焦汽车、家电、休闲娱乐、传统节假日消费等各个领域，打造贯通全年、多元融合、模式创新、涵盖全域的消费促进新平台。

天津市商务局市场处处长徐凤成说：“通过举办消费促进月活动，天津商务部门努力帮助内外贸企业搭建平台，拓展市场、塑造品牌，同时也让更多的市民和中外游客享受高品质消费。这实现了稳外贸与促消费的双向互动，释放了消费潜力，加速了市场回暖。”

而在促消费的过程中，城市地标、旅游热点、网红打卡地，这些自带“流量”的热点更具优势，正引领新消费时尚。

作为全国步行街改造提升试点项目，天津和平区用3年时间让金街焕然一新。从街区历史文化传承到业态布局升级，从环境服务提升到经营模式创新，金街以全新姿态展现在人们面前。天津市和平区繁华地区综合管理办公室主任戴连明说：“金街是天津市商业资源、人气、底蕴最旺盛的街区。今年‘五一’期间，累计接待游客300多万人次，实现销售收入3.73亿元。”

目前，和平区正在将文旅热点与消费促进月相融合。“我们引入了天津首个裸眼3D LED屏，这是一场视觉盛宴，将吸引更多的年轻人加入其中。同时，我们还举办了魅力四射的灯光秀，给消费者带来全新消费体验。”戴连明说。

在消费促进月期间，天津市各大商贸流通企业将举办多领域、多层次、多元化的促消费活动共计100多场。天津市商务局副局长李宏说：“‘十四五’期间，天津市将加快实施扩大内需战略，全力打造国际消费中心城市。我们策划打造6月份的海河国际消费季，这将延续1月至5月消费回暖的良好势头。商场、超市、家居、汽车等行业都将开展形式多样的促销活动。通过内外联动、以节造势、全域促销，我们将打造天津消费升级版。”

(责编：罗知之、连品洁)