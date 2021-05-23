王斌

原标题：全市22%土地纳入自然保护地

本报讯（记者 王斌）昨日，在“国际生物多样性日”之际，北京启动园林绿化科技周活动。其间，本市将举办主题展览、开展自然教育等200余项活动。北京青年报记者从市园林绿化局获悉，目前，全市22%的土地已被纳入自然保护地，总面积达到36.8万公顷，为野生动植物提供栖息和生长空间。

昨日下午，北京园林绿化科技活动周在西山国家森林公园启动。自公园入口至森林大舞台沿线，近百块展板串成了一条科普长廊，集中展示了林木病虫害防治、节水设备、自主研发新优植物品种、园林绿化废弃物循环利用、生物多样性保护、园林绿化应对气候变化等多项林草新科技，让市民读懂专业知识，了解园林绿化最新成果。

昨天恰逢“国际生物多样性日”，启动仪式现场以“保护生物多样性、建设和谐宜居之都”为主题举行了大型展览。该展览通过大量图片，着重介绍了北京园林绿化行业在加强生态系统修复、重点物种的保护、生物多样性调查监测、全民生态保护意识等方面的工作措施和成效，引导参观市民了解生物多样性、保护生物多样性。

北青报记者在现场看到，许多市民驻足展览现场认真观看，讲解员集中宣讲10余场次，受众千余人次。据了解，该展览将在西山国家森林公园集中展示一周，后续将以巡展方式在八达岭-十三陵国家级风景名胜区、野鸭湖市级湿地保护区等各类自然保护地展出，展期将一直延续到今年10月，让更多的人了解北京生物多样性保护工作。

据市园林绿化局相关负责人介绍，北京在保护生物多样性方面取得了不少成绩。自1985年北京建立松山、百花山两处自然保护区以来，通过近40年的努力，先后建成森林公园、湿地公园、地质公园、风景名胜区等各级各类自然保护地79处，总面积36.8万公顷，约占市域面积的22%，形成了以自然保护区为基础，各类自然公园为补充的生物多样性保护的空间格局。

这些保护地主要集中在生态涵养区，使全市90%以上的国家和地方重点野生动植物及栖息地得到有效保护。

此外，2012年以来，本市连续开展两轮百万亩造林工程，形成千亩以上绿色板块260处、万亩以上大尺度森林湿地29处。特别是在新一轮百万亩造林绿化中，打造以乡土植物为主的绿化景观，更多栽植野生动物喜爱的食源植物，用高水平的绿化工程连通了碎片化的生态孤岛，提升了首都生态系统的完整性。

据统计，截至2020年年底，全市森林覆盖率已经达到44.4%，森林蓄积量达到2520万立方米，城市绿化覆盖率达到48.9%，人均公共绿地面积达到16.5平方米。

截至2020年，北京全市共有野生动植物种类2669种，其中北京城区野生动物种类已接近200种。近年来，本市在东城区新中街、西城区广阳谷、朝阳区北辰等城市中心区建设城市森林和小微湿地试点示范区40处，为小型野生动物栖息创造良好环境。在平原地区人为干扰较少的区域，通过种植灌丛、食源和蜜源植物，营建本杰士堆和生态岛等措施，为野生动物提供栖息地、食物和水源。

北青报记者了解到，此次园林绿化科技周将持续至5月28日。

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