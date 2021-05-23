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证监会：对“伪市值管理”零容忍

2021年05月23日09:26 | 来源：北京青年报
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原标题：证监会：对“伪市值管理”零容忍

证监会主席易会满22日表示，近日市场对“伪市值管理”问题比较关注，证监会对“伪市值管理”始终保持“零容忍”，对利益链条上的相关方，无论涉及谁，一经查实，将从严从快从重处理并及时向市场公开。

易会满是在中国证券业协会第七次会员大会上作出上述表示的。他说，“伪市值管理”本质是上市公司及实控人与相关机构和个人相互勾结，滥用持股、资金、信息等优势操纵股价，侵害投资者合法权益，扰乱市场秩序，境内外市场均将其作为重点打击对象。

易会满提醒，上市公司及实控人、行业机构和从业人员，要敬畏法治，敬畏投资者，远离操纵市场、内幕交易等乱象，珍视自身声誉和职业操守，共同维护公开公平公正的市场秩序。

此外，易会满重点阐述了推动证券行业高质量发展相关议题。

关于提升公司治理的有效性，他认为，行业机构必须高度重视起来，让有效的公司治理成为基业长青的重要保障。要进一步优化股权结构，厘清股东资质，规范股东行为，做到股东不缺位、不错位、不越位。监管部门将按照“实质重于形式”原则，强化股东穿透管理，加强对实际控制人监管。对各类违法违规行为，坚持全链条问责，发现一起、从严处罚一起，绝不姑息。

关于稳健经营与创新发展的关系，易会满表示，证券行业必须坚持稳字当头，坚持创新发展与合规风控并重，统筹把握发展与安全的关系，切实做到“管理有制度、操作有流程、过程能监测、风险可承担”；行业高质量发展必须紧紧围绕服务国家发展战略，围绕服务实体经济和居民财富管理需求，确保创新始终行进在正确的航道上。

在谈到压实中介机构责任时，易会满指出，在注册制的背景下，中介机构特别是证券公司必须深刻认识“看门人”的职责定位，同时服务好融资方和投资方两方面：既要强化保荐能力，从源头上把好上市公司质量关，确保选出真公司，力争挑出好公司；也要强化定价能力，加强投行业务与“买方研究”的有机结合，坚持倡导价值投资、长期投资、理性投资，使真正有市场前景的公司融到资。文/新华社

(责编：罗知之、连品洁)

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