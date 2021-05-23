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水利部已派工作组赴青海、云南指导水利抗震减灾工作

2021年05月23日12:42 | 来源：人民网
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人民网北京5月23日电 （记者余璐）5月21日至22日，云南省大理州漾濞县、青海省果洛州玛多县发生地震。记者从水利部获悉，水利部已派出2个工作组赴青海、云南协助指导地方做好水利抗震减灾工作。

国家防总副总指挥、水利部部长李国英表示，要对震区每一座水库进行深入排查分析研判，水库是否受震损，不能仅看表象，还要看监测参数变化，还要作出专业研判，还要密切现场监测，不放过任何一处潜在隐患，及时采取措施，确保水库安全，确保人民群众生命安全。

5月22日，水利部召开水利抗震减灾及强降雨防范工作会商会。记者了解到，据初步核查，目前云南省漾濞县部分农村饮水工程受损，云南、青海两省震区水库、水电站等水利工程未见异常。

水利部水旱灾害防御司副司长王章立对记者表示，此次会商会有针对性地安排部署了震区水利抗震减灾和防汛各项工作。会议指出，一方面要尽快完成震区水利工程震损排查，督促指导地方对震区水利工程逐个进行深入排查分析研判，不放过任何一处潜在隐患，还要加强震区河道排查，严防堰塞湖引发次生灾害。

“另一方面，要加快震损工程修复和度汛措施落实。对于未来水利工程可能发生的险情和受损情况，要立即处置、尽快修复，恢复工程正常功能。同时，要重视震区特别是脱贫地区的群众饮水保障工作，尽快修复受损的供水工程，确保供水安全。对暂时无法修复完成的震损水库，要降低水位或空库运行，并制定应急预案，确保安全度汛。”王章立说。

(责编：罗知之、高雷)

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