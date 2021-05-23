人民网北京5月23日电 （黄盛）22日，北京市地方金融监督管理局党组书记、局长，清华大学五道口金融学院战略咨询委员会委员霍学文在“2021清华五道口全球金融论坛”上表示，金融科技在金融基础设施、数字货币、财富管理、新型支付、供应链金融、普惠金融、绿色金融、金融监管等领域广泛应用，奠定未来金融高质量发展的条件基本形成。未来，金融科技将呈现出让普惠金融从理想变成现实、替代高人力成本业务等七个发展新趋势。

霍学文在2021清华五道口全球金融论坛上发表演讲。 清华大学五道口金融学院供图

“金融业在首都经济社会发展中起到了‘稳定锚’的作用，而金融科技则成为首都金融业高质量发展的‘助推器’。”霍学文说，随着信息和通信技术（ICT）的快速发展，金融科技展现出蓬勃发展的新趋势、不断创新的新技术、不断扩展的新场景、不断融合的新业务。其中，监管科技重塑了金融安全新格局，信贷科技孕育了普惠金融新土壤，保险科技提供了大众民生新保障，风控科技赋能了金融行业新提升。

霍学文也坦言，在金融科技发展过程中，出现了一些新问题、新挑战，包括如何运用金融科技做到所有金融活动都持牌经营、如何运用金融科技防止监管盲区与监管套利、如何运用金融科技做到金融监管全覆盖、如何运用金融科技做好国际协同监管、如何运用金融科技做好金融风险监测预警与风险处置等等。针对这些问题和挑战，霍学文认为，金融科技要坚守初心，要以服务大众、服务实体、服务监管为己任；要善用善为，提升金融体系抵御风险的能力；要形成包容开放、互利共赢的新发展格局。

针对接下来的发展，霍学文表示，金融科技将呈现出七个新趋势，一是金融技术发展总是边缘突破，二是金融科技首先替代高人力成本业务，三是金融科技让普惠金融从理想变成现实，四是金融科技让金融监管不断面临平衡选择，五是金融监管越来越需要强化监管科技，六是智能监管成未来趋势，七是智能监管需要强大的金融风险监测预警系统。

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