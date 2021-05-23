人民网北京5月23日电 （记者杜燕飞）“‘十三五’期间，金融改革发展成就斐然，金融服务实体经济能力和自身韧性得到明显提升，圆满完成了‘十三五’规划涉及的各项金融改革任务，为实体经济高质量发展发挥了十分重要的作用。”今日，在2021清华五道口全球金融论坛上，国家外汇管理局副局长陆磊表示，展望“十四五”，以新发展理念推动高质量发展是金融工作的主题主线，发展绿色金融和建设有利于推动实体经济创新的金融体系，是迫切需要长抓不懈的主攻方向。

国家外汇管理局副局长陆磊在2021清华五道口全球金融论坛上发表演讲。清华大学五道口金融学院供图

陆磊认为，“十三五”期间，一方面，金融服务经济发展取得了全方位、开创性成绩；另一方面，金融改革取得重大进展，市场化、法治化、国际化建设不断推进。

一是货币政策和宏观审慎政策“双支柱”调控框架不断完善，货币政策价格型调控框架逐步成型，积极培育以DR为主的货币市场基准利率体系，构建利率走廊引导货币市场利率运行，启动贷款市场报价利率（LPR）改革。

二是银行业综合实力和竞争力再上新台阶，银行业总资产规模由2015年末的199.34万元增至2020年末的319.74万亿元，年复合增长率达9.9%。

三是资本市场改革助推市场稳健发展，市场容量不断扩大，2020年末股票市场总市值约80万亿元，债券托管余额约114万亿元，均居全球第二位。对外开放力度持续加大，互联互通机制不断完善，全球投资者参与度显著提高：2020年末，境外机构和个人投资者持有境内人民币金融资产共计8.98万亿元，比2015年末增加了5.38万亿元，增幅超过150%。

陆磊表示，展望“十四五”，以新发展理念推动高质量发展是金融工作的主题主线。具体到未来5年的金融政策上，需要科学、准确、全面理解金融业高质量发展的方向标和路线图。结合中长期发展的内外部环境，准确识变、科学应变、主动求变，在危机中育先机、于变局中开新局是“十四五”时期的金融改革发展的主要任务。

“我们可以预期，以推动高质量发展为核心，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，应对各种内外部风险挑战，助力构建新发展格局，是金融业高质量发展的基本要义。”陆磊表示。

陆磊进一步解释说，一是着力提升我国金融治理体系和治理能力现代化。保持宏观金融政策的连续性、稳定性和可持续性，持续优化财政政策和货币政策之间的协调配合。

二是构建金融有效支持实体经济的体制机制。全面提升金融服务实体能力，加大对构建国民经济关键环节的支持力度，深化金融区域改革推动金融业开放创新。

三是加快建立与金融强国地位相适应的现代金融体系。推动多层次资本市场体系健康发展，大力发展绿色金融，有序推动金融业高水平开放。

四是守住不发生系统性金融风险底线。构建及时高效的金融风险处置机制，完善金融机构的微观治理和监管体系，维护公平高效透明的金融生态环境，积极参与国际金融治理体系建设。

五是提升金融科技水平和监管能力，积极稳妥发展金融科技，打造审慎包容的监管环境。

“上述5个方面，从资源配置能力、宏观调控能力、市场监管能力、自我发展能力、风险防控能力等各个侧面构成了实现‘高质量’发展的方向标和路线图。”陆磊说。

陆磊认为，在具体推动金融高质量发展进程中，要把握两个着力点和优先顺序。当前，服务我国总体经济供给侧结构性改革主线需要，为补齐经济发展方式短板，发展绿色金融和建设有利于推动实体经济创新的金融服务体系，是迫切需要长抓不懈的主攻方向。

“第一个着力点是大力发展绿色金融。”陆磊指出，2020年以来，金融部门通过金融资源配置、风险管理和碳价格发现，逐步完善绿色金融标准体系、监管和信息披露要求、政策激励、产品和市场体系、国际合作等绿色金融体系五大支柱建设。据国家发改委价格监测中心等部门预计，中国碳领域投资规模估算约70-140万亿，发展前景广阔而任重道远。

“第二个着力点是着力完善支持创新的金融体系。”陆磊表示，大力发展直接融资，通过畅通科技型企业国内上市融资渠道，增强科创板“硬科技”特色，提升创业板服务成长型创新、创业企业功能，鼓励发展天使投资、创业投资，更好发挥创业投资引导基金和私募股权基金作用。

陆磊表示，2020年以来的金融政策实践再次证明，金融是国家重要的核心竞争力，是实体经济的血脉。金融运行的本质规律在于，科学的金融政策与高效的金融资源配置，是应对内外部经济金融变局、开创新发展格局并最终实现金融业高质量发展的必要条件。

(责编：罗知之、吕骞)