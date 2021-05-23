人民网北京5月23日电 （记者杜燕飞）今日，在2021清华五道口全球金融论坛上，国家外汇管理局副局长陆磊表示，面对新冠肺炎疫情的冲击，虽然全球各经济体都采取了积极的疫情防控和复工复产政策，但总体来看，这次疫情冲击的影响还远没有结束。疫情短期冲击正在慢慢消化，但其对全球政治经济格局的深层次影响，将会持续更长的时间。

国家外汇管理局副局长陆磊在2021清华五道口全球金融论坛上发表演讲。清华大学五道口金融学院供图

“2020年的新冠肺炎疫情全球大流行是当前金融运行和政策应对仍将面临的主要不确定因素。”陆磊认为，经过一年多的时间，新冠肺炎疫情冲击对全球和我国经济的冲击正在得到修复，但各国步调和政策并不同步。大体来看，可以观察到3个值得注意的现象。

据陆磊介绍，从增长的总量特征看，我国经济呈现出复苏早且走势稳的特点。2020年，新冠肺炎疫情冲击下，我国是全球唯一实现经济正增长的主要经济体，全年国内生产总值达101.6万亿元，同比增长2.3%。与此同时，以全要素生产率衡量的经济增长效率稳步提升。2021年一季度，我国GDP为24.9万亿元，同比增长18.4%。消费需求持续恢复，投资需求稳定增长，净出口需求有所改善。

从结构性特征看，世界经济在震荡中复苏，但仍然存在分化趋势。今年一季度，美国GDP环比年化增长6.4%，德国GDP下降1.7%，法国GDP同比增长1.5%，英国衰退1.5%。今年4月，IMF发布最新一期《世界经济展望》，较1月份普遍上调了世界经济增长预测。

从各国货币政策面对的主要矛盾看，全球流动性保持充裕，通胀预期正在明显抬升。值得注意的是，2015年前后的3年左右时间，全球宏观经济学界和政策领域热议的一个问题是非常规货币政策的全球影响及其挑战。“当前看，流动性宽松维持多久及其对货币、金融和实体经济的影响很可能是持久而深远的。”陆磊说。

在陆磊看来，2020年，面对新冠肺炎疫情叠加全球经贸争端的双重压力，我国金融业统筹疫情防控和经济社会发展，较好完成了“十三五”时期金融改革各项任务，为开启“十四五”新征程，实现高质量发展奠定了坚实基础。

一是多措并举直接支持新冠肺炎疫情防控融资需要。新冠肺炎疫情发生以来，金融监管部门出台多项政策支持抗疫企业融资，为疫情期间重点物资的供应以及人民生活保障提供重要支撑，为企业复工复产提供新动力。

二是聚焦实体经济“稳增长”强化逆周期金融调控。2020年以来，新冠肺炎疫情给我国经济社会发展带来严重冲击，一季度GDP同比下降6.8%。我国金融监管部门及时加大货币金融政策的逆周期调控力度，稳中求进、精准施策、优化结构、让利实体，推动我国经济运行稳定恢复，成为2020年全球唯一实现经济正增长的主要经济体。

三是积极推进资本市场改革与发展。2020年，资本市场统筹防控疫情和改革发展要求，注重发挥市场内生机制作用，统筹推进投资端和融资端改革，通过深化改革稳市场稳预期，保持资本市场稳健发展势头。

四是稳妥有序化解金融风险、增强金融机构风险防范能力。补充资本金帮助中小银行对冲疫情影响，优先支持具备可持续市场化经营能力的中小银行补充资本金。资本市场经受住疫情冲击等外部风险事件影响，实现了正常开市和常态化运行。

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