吕骞 罗知之

5月22日，“共和国勋章”获得者、中国工程院院士、国家杂交水稻工程技术研究中心主任袁隆平，因多器官功能衰竭在长沙逝世。袁隆平为粮食安全和农业科学发展奋斗了一生，做出了不可磨灭的贡献。

两个任务：“杂交稻”和“海水稻”

2019年，袁隆平获授“共和国勋章”，在来北京之前，他还去田里观看了稻田长势，晚上睡觉都在想“我的超级稻长得怎么样”。参加完“共和国勋章”颁授仪式，袁隆平当天就返回湖南，“明天还要到田里去。”

那个时候，袁隆平有自己的任务表单，第一个任务是杂交稻的高产、更高产、超高产。

“为了解决中国粮食问题，农业部在1996年立下中国超级稻计划。当时是五个进程，700公斤亩产、800公斤、900公斤、1000公斤，我们都顺利实现了。我们现在向每亩1200公斤冲刺。”袁隆平曾说，希望2019年就能实现每公顷18吨，向新中国70周年献礼。“估计10月中旬就能够收获，现在长势非常好。如果没有特大自然灾害有90%以上的可能性能实现。”

“我现在是‘90后’，我希望在我百岁之前，实现每公顷20吨的目标。”袁隆平曾经这样说。

第二个任务是海水稻的研究，也就是耐盐碱地的水稻。那时，他说，全国有十几亿亩盐碱地是不毛之地，其中有将近两亿亩可以种水稻，如果在十年之内发展到一亿亩，每亩按最低产量300公斤计算，可以产300亿公斤的粮食，这相当于湖南省全年粮食总产量，可以多养活1亿人口。

“海水稻全世界都在研究，包括日本、美国、印度，进展不大。我为什么担当这个任务呢？因为我们的水稻有‘杂种优势’，包括海水稻。”袁隆平曾透露，目前研究进展顺利，“第一批亩产量有620公斤，我们还是很有信心能够完成这个任务”。

两个梦想：“禾下乘凉梦”和“杂交水稻覆盖全球梦”

2019年，袁隆平在接受媒体采访时曾说自己有两个梦想。第一个梦想是“禾下乘凉梦”，杂交水稻的茎秆像高粱一样高，穗子像扫帚一样长，籽粒像花生米一样大，他和助手们一块在稻田里散步，在稻穗下乘凉；第二个梦想是“杂交水稻覆盖全球梦”，将全世界所有的稻田都种上杂交水稻，让世界不再饥饿。

“2018年统计国外杂交稻有700万公顷，主要分布在发展中国家，印度、越南等，但是发达国家也有很多稻田种上了杂交稻。”当时，他认为，全世界有一亿六千万公顷稻田，如果其中一半种上了杂交稻，每公顷增产2吨，每年增产的粮食可以多养活5亿人口。

这两个梦，是袁隆平美好理想和丰富想象力的艺术展示。他曾说：“神奇的梦想诞生于平凡之中，也能够在平凡之中成真。”

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