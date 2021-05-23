人民网北京5月23日电 （记者余璐）我国已于4月1日入汛。“今年以来，我国72条河流发生超警以上洪水。”近日，水利部水旱灾害防御司司长姚文广在接受记者采访时表示，水利部将以“四个坚决”为工作目标，即坚决避免发生重大人员伤亡事件、坚决避免标准内洪水防洪工程失事事件、坚决保障国家重要基础设施安全、坚决保障经济社会发展重点工作安全，保障安全度汛。

姚文广介绍说，今年以来，我国面平均降水量142毫米，较常年同期偏少近1成，共出现10次强降水过程，湖北武汉短时降雨量突破当地历史极值。广东北江、湖南湘江、江西赣江、福建富屯溪等72条河流发生超警以上洪水，2条河流发生超保洪水。预计未来10天，江淮南部、江南大部、华南北部、西南东部等地强降雨过程频繁，防汛形势严峻。

水利部门今年将如何“防大汛”？姚文广指出，水利部将强化风险意识，坚持底线思维，坚持“建重于防、防重于抢、抢重于救”的工作思路，加快完善防洪抗旱减灾工程体系，超前部署、充分准备，做好监测预报预警、调度指挥、工程巡查和抢险技术支撑等“防”的工作。

“此外，突出预报、预警、预演、预案‘四预’防范措施，以超前的情报预报、精准的数字模拟、科学的调度指挥，全力避免和减轻灾害损失，坚决守住水旱灾害防御底线。”姚文广说。

水利部水文情报预测中心主任孙春鹏对记者表示，据预测，今年盛夏（6月至8月），我国南北方均有多雨区，以北方多雨区为主；黄河中游、海河部分水系、松花江可能发生较大洪水，珠江、太湖、辽河可能发生超警洪水，长江、淮河可能发生区域性暴雨洪水；西南东北部、江南西北部、江汉地区、新疆东北部等可能发生夏旱。

对此，姚文广谈到，入汛以来，水利部已开展多项水旱灾害防御工作。一是，强化部署压实责任，公布了全国710座大型水库大坝安全责任人名单，督促各地把安全度汛“三个责任人”制度落到实处。二是，排查消除度汛隐患，陆续对七大流域开展汛前检查，对发现的问题督促地方及时整改，制定山洪灾害防御、水工程调度及汛限水位执行监督检查方案，指导地方做好蓄滞洪区运用准备。三是，完善预案强化演练，已组织海河、珠江、太湖、松辽流域开展防汛演练，其余大江大河将于5月底前全部完成。四是，有效应对水旱灾害，自4月1日入汛即进入24小时值班状态，密切监测全国雨情水情汛情。同时，组织南方受旱省份编制实施城乡群众生活供水保障方案，精细调度骨干水库，安排中央水利救灾资金2亿元，确保供水安全。

“下一步，我们将继续加强值班值守，密切监测雨情水情，滚动分析预报，及时发布预警，依法科学实施水工程联合调度，加强对地方暴雨洪水防范应对和抗旱减灾工作的指导。及时派出工作组，会同财政部拨付水利救灾资金支持地方开展水毁工程修复等防灾减灾工作，指导督促地方做好水利工程巡查防守，派出水利专家为抗洪抢险提供技术支撑，全力保障人民群众生命安全和供水安全。”姚文广说。

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