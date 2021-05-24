本报记者 李 舫 尹 婕 李家鼎

制造业是国家经济命脉所系。2020年7月，习近平总书记在吉林省考察时指出，当今世界制造业竞争激烈，要抢抓机遇，大力发展战略性新兴产业，实现弯道超车。

吉林省在我国制造业格局中占据重要地位，具备传统优势。如何把制造业做实、做强、做优，吉林在汽车、轨道客车、卫星、通用航空等制造业领域加快改革步伐，不断提升发展动力，切实筑牢实体经济的“压舱石”。

汽车制造业发挥强劲拉动作用

一汽红旗工厂智能化总装车间，自动导引物流车正沿着地面铺设的磁条轨迹，有序配送着各式各样的配件；用来转运车身的超级机械臂“大黄鸭”，装配有视觉导引系统，可以将涂装车间运送来的车身快、准、稳地转运到总装车间工作线上；输送、抓取、拧紧，车轮装配工位上的两条机械手臂，将车轮精准安装在车身上……智能化是这个车间最大的特点，智能化工位占比超过80%，总装自动化率达90%。

习近平总书记指出：“我们发展自己的汽车制造业，像一汽这样的企业要当先锋。一定要把关键核心技术掌握在自己手里，要立这个志向，把民族汽车品牌搞上去。”

为更好地顺应5G时代全场景AI智能、车载操作系统、车联网应用以及车载大数据应用等主流发展方向，一汽红旗不断完善研发布局，在长春组建智能网联开发院，在北京设立旗偲智能科技公司，在南京等多地设立相关研发中心。目前，红旗品牌L、S、H、Q四大系列产品，已开始电动化和智能化转型。

凭借对核心技术的研发和品牌形象的塑造，红旗汽车销量接连实现跨越：2018年突破3万辆、2019年突破10万辆、2020年突破20万辆，今年预计40万辆。今年一季度，销量已超7万辆，同比增长180%。

未来中国一汽将聚焦自主掌控新能源、智能网联等关键核心技术，实现自主品牌跃迁成长，合资合作转型增长。今年，中国一汽计划销售整车超过400万辆。根据一汽集团发展规划，到2025年，中国一汽将实现销量超过600万辆，营业收入过万亿元。

吉林省统计局日前发布的数据显示，今年一季度吉林省规模以上工业增加值同比增长28.7%，其中，汽车制造业增加值增长54.4%。汽车产业对于稳定吉林经济全局、拉动经济强劲增长，发挥着重要作用。

“一枝独秀不是春。”要让吉林汽车产业真正做强、做优、做大，不仅要让一汽这个“龙头”高高昂起，还要让它带动全产业链升级，形成完备的汽车产业集群。

4月的长春，万物勃发，一汽红旗新能源汽车生产基地里，40多万平方米的钢结构主体已经封顶，焊接、涂装、总装等生产线正在进行最后的设备安装调试，投产后年产将达到20万辆。

2020年，以一汽集团为“龙头”打造的长春国际汽车城启动建设，将全面打造世界级一流汽车整车及零部件研发、生产和售后市场服务基地；靠近长春的公主岭市是吉林省重要的汽车零部件产业基地，为了与长春同城化协同发展，更好地促进汽车产业高质量发展，由四平市代管改为由长春市代管。吉林省内的其他市（州）也都将形成各自的特色汽车生产基地：四平专用车、辽源移动检测车、吉林防暴车、通化消防车、白城氢燃料电池车等。当前，一汽集团正在与各市（州）按照签署的合作协议深度融合、共同发展、互促共进。

吉林省“十四五”规划纲要提出，到2025年，吉林省零部件本地配套率达到70%，汽车产业规模突破万亿级。“十四五”期间，将突出电动化、智能化、网联化、共享化，完善设计研发、整车制造、零部件配套、汽车物流、市场服务创新等汽车全产业链体系，将一汽打造成世界一流企业、长春建成世界一流汽车城。

装备制造业带动10余个产业

中车长春轨道客车股份有限公司的“李万君大师工作室”里，大柜子上摆放的4套由焊枪焊出来的字分外显眼：精益之路、智慧之光、技能报国、匠心筑梦。负责高铁列车转向架焊接工作的李万君介绍，“生产高铁时，我们追求精益之路；高铁生产离不开创新，需要智慧之光；高铁越来越多地出口到世界各地，我们一线工人以技能报国。”每一列高铁列车都有无数个焊点，每一个焊点都关系着高铁的安全和舒适，“我们以艺术品的标准要求每一次焊接，才能让中国高铁跑得又快又稳。”李万君这样阐释“匠心筑梦”。

2015年7月，习近平总书记在中车长春轨道客车股份有限公司考察时指出，高铁是我国装备制造的一张亮丽的名片，成为我国对外经济技术合作的“抢手货”，要抓住机遇、乘势而上。要把装备制造业作为重要产业，加大投入和研发力度，奋力抢占世界制高点、掌控技术话语权，使我国成为现代装备制造大国和强国。

始终保持领先地位，是“长客造”的不懈追求。2020年10月21日，国家重点研发计划“先进轨道交通”重点专项——时速400公里可变轨高速动车组在中车长客下线，该动车组可以自动适应不同国家的轨道距离，可在全球90%的铁路网上实现互联互通。6年来，长客相继完成时速350公里“复兴号”中国标准动车组、新一代智能地铁列车、广东清远磁浮车等百余个新产品的研发，引领全球轨道交通装备发展方向。具有完全自主知识产权的中国标准动车组“复兴号”涉及的254项重要标准中，“中国标准”占比高达84%。

“长客造”成为国际市场上的抢手货，先后中标16个海外整车项目，并成功打入高端国际市场，出口美国、巴西、新西兰等23个国家和地区，出口签约车辆逾9000辆，出口签约额超120亿美元。

中国高铁的发展速度和成就在世界上有目共睹，以李万君为代表的长客一线工人们，在研发、创新之路上不曾停歇。“我们正在研究用新材料取代碳钢来焊接转向架。如果能成功应用，转向架重量将减轻一半，有利于高铁列车提速，在世界上也将处于领先地位。”李万君说。

“长客造”，造出了吉林装备制造业的筋骨和脊梁。一列动车组有4万多个零部件，涉及600余家一级配套企业、1500余家二级供应商，能带动机械、电气、精密仪器等10余个产业发展。轨道交通装备制造产业是吉林省的优势产业，当前，长春正全力打造轨道交通千亿级产业，今年年底，长客车辆公司将完成整体搬迁，落户长春装备制造产业开发区，打造世界一流轨道车辆检修运维基地。

新兴产业蓬勃发展

组装元件、调试参数、测试指标……长春航天信息产业园吉星楼内，一派繁忙景象。一楼大厅内，一个卫星模型摆放在显眼位置，它的原型正是“吉林一号”。

2015年10月7日，由长光卫星技术有限公司自主研制的我国第一颗商用高分辨率遥感卫星——“吉林一号”卫星在酒泉卫星发射中心成功发射。此后，经过十几次发射，“吉林一号”卫星在轨运行数量增至28颗，建成了我国目前最大的商业遥感卫星星座。

卫星产业是吉林省近年崛起的新兴产业。在吉星楼内，除了接地气的科普展示，还可以见到光学加工、相机装调、综合电测、卫星总装及环境试验等厂房，集合了一大批达到世界先进水平的设备系统。当前，航天信息产业园已具备年产50颗卫星的能力，预计在“十四五”期间将实现138颗卫星组网，具备全球任意地点10分钟内重访能力，并逐步形成从卫星研发、生产到遥感信息加工、应用的产业集群。

除了航空航天，航天信息产业园所在的长春新区还聚集了生物医药、IT、先进装备制造等新兴产业，培育了长光卫星、天合富奥、希达电子等一批龙头骨干企业。除了“吉林一号”卫星，重组人生长素等世界先进科技成果也从这里走出。

新兴产业的蓬勃发展，为吉林制造业振兴与转型提供了强劲动力。吉林省“十四五”规划纲要提出，培育壮大新材料、新能源、商用卫星、通用航空等新兴产业。

从吉林松原到白城，沿路能看到白色的风力发电机在不停转动，阳光下整齐排列的光伏发电板如蓝色的波浪。白城、松原等地风光资源丰富，可利用土地多。瞄准这一优势，吉林规划在省内西部地区建设国家级新能源生产基地，并整合东部抽水蓄能资源，打造松花江系列抽水蓄能电站项目，总投资大约1000亿元。

近年来，吉林省积极打造国家级消纳基地、外送基地和制氢基地，开发建设白城、松原两个新能源产业示范园区，打造“两横两纵双环”电网，完善500千伏电网结构，推动“吉电南送”特高压通道建设。

新能源产业的发展为城市带来新的机遇。从2018年起，白城市便开始谋划氢能产业，成为我国东北地区第一个开设氢燃料公交车线路的城市。随着风电产业发展，风机制造企业纷纷来此投资建厂。白城还在全市384个贫困村建设了平均500千瓦的村级光伏电站，成为白城打赢脱贫攻坚战的重要手段。

《 人民日报 》（ 2021年05月24日 02 版）

(责编：白宇、赵欣悦)