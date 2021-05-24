本报记者 郑洋洋

沿着青银高速山西段，从太原向东行驶两小时，就到了煤炭之乡阳泉市。春夏时节，不少人喜欢去市里最大的公园——北山公园赏花登山。

15年前，这里还叫作猫脑山。毗邻的阳泉钢铁厂就近排渣，形成了一座占地11万平方米、高63米的钢渣山。2006年，阳泉市将其改建为北山公园。

“草坪底下原来就是钢渣。我们多年来反复回填养护，现已绿草如茵。”阳泉路达市政养护工程有限公司园林养护部部长郭峰介绍，由于土质的原因，第一次种植的草坪竟长出了无数的“白毛”，经过五六次实验才铺就一片嫩绿。如今，公园种植各类苗木110余种，绿化面积达80多万平方米，绿化覆盖率达95%。

去年，阳泉市对北山公园内部设施进行了智能化改造。公园门口所在的大连街建成了5公里长的开放式车路协同示范区，无人驾驶车辆穿梭而过。从街道到跑道，从管理设施到服务设施，北山公园处处体现着智能元素，成了智慧公园。

人人都能在智慧公园找到乐趣。旱喷广场上，不少孩子在屏幕前快速地挥舞着手臂，沉浸在AR游戏中；旁边，几位老人认真打出太极拳法动作，不一会儿互动大屏上便出现评分；几个结伴的青年来到智能语音亭，听起了音乐。

“加油，请继续奔跑！”清晨，市民正在公园里晨跑，每隔一段距离，路边的智能识别杆便会发出暖心的鼓励声。这是北山公园新建设的800米环山智能步道，通过人脸识别技术可以自动抓取运动信息，吸引了不少人在这里竞速。

不仅如此，智能设施也应用到了公园管理中。北山公园的后山是一片天然森林。每当游客要进入林区，路边的智能识别杆就会发出专属提醒：“您已进入公园重点防火区域，严禁吸烟，严禁野外用火。”

“现在，每天早上都有不少阿姨把刚买的菜直接存到智能储物柜，然后就去散步。”郭峰说。

《 人民日报 》（ 2021年05月24日 02 版）

(责编：白宇、赵欣悦)