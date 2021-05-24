本报记者 欧阳洁 林丽鹂 罗珊珊 姚雪青

2600平方米的厂房内，一片片切割好的琥珀色玻璃，经过磨边、清洗、擦干、除尘等工序环节后，进入一只100米长的银白色“烤箱”中，再出来时，玻璃已换上了黑色“新衣”，经过人工质检包装出厂，走进千家万户的厨房，成为灶面的一部分……今年1月，肖特玻璃科技（苏州）有限公司新投产一条生产线“赛兰晶化线”。与此同时，“赛兰晶化线”生产线亚洲总部团队正式入驻苏州高新区。

“肖特苏州成为肖特公司全球第三个具有微晶玻璃晶化生产能力的基地。”投产仪式上，肖特中国区总经理陈巍介绍，在这条新产线上，载有4个灶头的晶化玻璃每年生产能力在200万片以上，产线满负荷运转的产值超过4亿元。“今年的订单十分充足，明年技术工人扩招后还将继续扩大产能。”

习近平总书记强调，“完善外商投资准入前国民待遇加负面清单管理制度，依法保护外资企业合法权益，有序扩大服务业对外开放，持续打造市场化、法治化、国际化营商环境。”“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出，健全外商投资准入前国民待遇加负面清单管理制度，进一步缩减外资准入负面清单，落实准入后国民待遇，促进内外资企业公平竞争。

我国全面实施准入前国民待遇加负面清单管理制度，吸引更多外资企业到中国市场大展拳脚，中国引资“磁力”更强劲。商务部发布的数据显示，今年1—4月，我国实际使用外资增长超预期。全国新设立外商投资企业14533家，同比增长50.2%，较2019年同期增长11.5%；实际使用外资金额3970.7亿元，同比增长38.6%。

——放宽市场准入，扩大开放领域。

日前，首家外资独资保险资管公司——安联保险资产管理有限公司获批筹建，其母公司安联（中国）保险控股有限公司也是中国首家外资100%控股的保险集团公司。作为中国金融对外开放的见证者和受益者，安联（中国）保险控股有限公司总经理索玛斯·阿尔汀表示：“我们非常支持中国进一步扩大开放，鼓励外国金融机构来华投资。中国已成为安联集团的重要战略性市场。”

今年以来，一个个重大外资项目加速落地：总投资达100亿美元的巴斯夫（广东）一体化项目，首批装置已实现连续50万工时的安全建设；江西外资工业项目锐晶科技功率芯片制造项目顺利开工……根据中国美国商会发布的2021年度《中国商务环境调查报告》，61%的受访外资企业认为在其近期的全球投资计划中，中国是前三大投资目的地之一。

——推进平台建设，打造开放新高地。

在天津经济技术开发区，三星电机多层陶瓷电容器新工厂项目加紧建设、竣工在即，预计上半年可投产运营。“产业链完备、交通设施健全以及各项政策红利让三星坚定选择扎根天津经济技术开发区，目前天津已成为三星重要的海外生产基地。”中国三星总裁黄得圭对中国市场充满信心。

“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出，统筹推进各类开放平台建设，打造开放层次更高、营商环境更优、辐射作用更强的开放新高地。4月9日，国务院批复同意在天津、上海、海南、重庆4省市开展服务业扩大开放综合试点，试点期为3年，服务业开放再写新章。今年1—4月，服务业实际使用外资金额3129.4亿元人民币，同比增长46.8%。

——优化营商环境，完善投资服务保障。

“过去10年，我们的年投资额都超过当年外资对中国直接投资的1%，未来我们将继续保持对中国市场高效高速的投资。吸引普洛斯的不仅是规模巨大的中国市场，还有日益优化的营商环境。”普洛斯中国区常务副董事长诸葛文静说，去年底，普洛斯宣布与投资者联手设立总投资规模近45亿元人民币的基金，投资位于上海的临港普洛斯国际物流园。

“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出，深化简政放权、放管结合、优化服务改革，全面实行政府权责清单制度，持续优化市场化法治化国际化营商环境。3月，国务院印发《关于落实〈政府工作报告〉重点工作分工的意见》明确，纵深推进“放管服”改革，将行政许可事项全部纳入清单管理。4月，商务部等8单位发出关于开展全国供应链创新与应用示范创建工作的通知，明确持续优化营商环境，通过稳定外资存量、促进外资增量、优化利用外资结构等方式，巩固提升重点产业全球供应链地位。

“中国开放的大门将越开越大，将以更大力度吸引外资。”商务部新闻发言人高峰表示，今年将继续推动修订外商投资准入负面清单，减少准入限制。落实好外商投资法及其实施条例，深入开展配套规章“立改废”。继续加强对重点外资企业和项目的服务保障，推动外资项目加快落地和建设。同时，加大对外商投资合法权益的保护力度，不断提升投资环境的透明度和便利度。

《 人民日报 》（ 2021年05月24日 04 版）

(责编：白宇、赵欣悦)