本报记者 刘新吾 常碧罗

2017年4月1日，中国（重庆）自由贸易试验区挂牌运行。

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第三届西洽会上展示的智能康复机器人吸引市民体验。

邹 乐摄

第三届西洽会上展示的全息智能炫屏、无人驾驶迷你巴士。

邹 乐摄

5月21日，第三届中国西部国际投资贸易洽谈会（西洽会）开幕，参与的跨国企业上千家，签约项目也涉及各个领域，重庆及西部省份结识新伙伴、扩大朋友圈、推动新合作。

2018年，渝洽会更名为西洽会，成为国家级展会。3年来，重庆引进大量项目，产业发展动力更强劲，畅通物流通道，贸易之路更加繁荣，促进对外开放，带动西部作用更加明显。

聚产业，发展动力更强劲

重庆涪陵，万凯公司的车间内，智能化设备运行井然，中控室屏幕上，数据跳动更新，生产正酣。“目前，我们正在打造全球单套产能领先的食品级PET高分子生产基地。”重庆万凯新材料科技有限公司副总经理邹旭波说。

2018年首届西洽会，在新材料技术方面排名前列的浙江万凯新材料有限公司与重庆涪陵区签约，项目总投资36亿元，落地年产120万吨食品级PET高分子新材料项目。目前一期已经顺利投产，二期正在建设中，预计今年年底投产，届时将实现120万吨的产能。

这种新材料应用较广、安全环保，可用作饮料、日用百货等包装。该项目弥补了重庆地区食品级PET高分子新材料市场产能空白，正成为当地的新材料产业标杆项目。

万凯公司在重庆的蓬勃发展，正是众多西洽会落地项目的缩影。高能量密度锂离子电池问世，每年产值将实现100亿元，直接提供超过5000人就业；绿色建筑业产业园区里，装配式绿建带来示范效应；纯电动乘用车项目，为新能源汽车生产增质扩能……

在前两届西洽会上，集中签约的重点项目，目前已落地建设，有的已投产运营。

今年，第三届西洽会吸引了共4100余家企业（机构）参展。展会还首次设置了汽摩产业馆、大健康产业馆，推动展会为产业赋能。

“西洽会正在成为引领内陆开放的重要平台，促进新一轮西部高水平对外开放的重要载体。”重庆市商务委主任张智奎表示。

重庆正从西部出发，一步步走向世界。

畅物流，贸易之路更繁荣

车间门口，每三分钟就会有一辆崭新的轻卡缓缓驶出，它们沿着陆海新通道，搭乘专列向南到钦州港，换船出海，15天后，“庆铃牌”轻卡出现在菲律宾的码头。

“以前走长江水路，到上海再南下，绕了一圈，要30多天。”庆铃汽车（集团）有限公司国际贸易部部长吴有胜告诉记者，“陆海新通道为我们带来一条‘近路’，省了一半时间，路费没增加。”

新通道带来高效率。不只是庆铃汽车，重庆不少企业纷纷搭乘陆海新通道，走向东南亚。目前，长安汽车从重庆出口海外的集装箱80%通过陆海新通道出运。重庆长安民生物流股份有限公司承接从重庆出口到越南的汽车零部件，也逐渐改走陆海新通道。今年一季度，陆海新通道铁海联运班列开行393列，同比增长133%；运输货值24.3亿元，同比增长117%。

新通道带来新贸易。猫山王原粒带壳榴莲、巴西牛肉来到西部，重庆和四川产的柑橘、洋葱等也通过陆海新通道出口至东南亚和中东地区。相较传统物流模式，陆海新通道省去口岸掏箱等操作，实现了冷链货物全程海运原箱直达西部。

新通道带来新规则。“信用证结算+海铁多式联运”，实现一次委托、一单到底、一次保险、一箱到底、一次结算等模式，为外贸企业提供更便捷的运输服务。同时，推进铁路运单物权化试点，提单融资，让企业减轻资金的担子。

今年西洽会上，一份“陆海新通道国际合作（重庆）倡议”引起关注。与往年不同，“2021陆海新通道国际合作论坛”作为国际级论坛，与本届西洽会同期举行。

一个国际会展平台，一条贸易通道，两大开放元素在这里融合。

促开放，带动作用更明显

“开放”正深刻改变着重庆，带动整个西部发展。

在成渝地区双城经济圈展馆前，不少宾客驻足停留，“一家亲”“一盘棋”“一体化”三大板块，向大家展示了成渝携手的亮眼成绩；作为本届西洽会的主宾省（区），广西、云南表达出项目合作的强烈意愿。西洽会正在推动西部地区更高水平的对外开放。

融合开放，为市民带来更多便利。从杭州来重庆的刘先生，走出沙坪坝火车站，拎着行李箱，来到龙湖金沙天街一家咖啡厅内，打开电脑，开始办公。从出站到落座，全程不到3分钟。

把商圈建在成渝专线高铁站上，金沙天街辐射了渝西、川南地区。“距离近，而且下高铁就到，这些便利将改变城际消费模式。”金沙天街项目总监杨霞介绍。

促消费，扩内需，重庆支持两路寸滩保税商品展示交易中心、江津东盟商品分拨中心等进口商品分销体系建设，扩大母婴、汽车、服装、医药品等商品和教育、医疗、文化娱乐等消费服务进口，以进口带动国际消费中心城市建设。

哥伦比亚、越南、印度尼西亚作为主宾国，为西洽会注入更多新元素。

稳外资，稳外贸，营商环境加速优化。境外参展、出口信保、保单融资风险补偿资金池、中小外贸企业专项贷款贴息……各类政策为企业纾困，每年惠及外贸企业近3000家。近3年，全市累计获批机电、医药、新材料、农产品等国家外贸转型升级基地13个，化妆品、母婴用品、服装鞋帽等消费品进口突破90亿元，整车进口规模保持内陆整车进口口岸前列。2017年以来，全市外贸年均增长12%，2020年进出口总额突破6500亿元。同时，重庆市商务委加大先进制造业、现代服务业等领域外资引进力度。加强与跨国公司、行业领军企业对接合作，吸引境外优质公司来渝投资，“十三五”期间，实际利用外资523.8亿美元。

“接下来，我们将着力构建通道、平台、产业、政策‘四大开放体系’，不断提升西洽会影响力，以内陆开放高地建设为引领，深度参与国内国际双循环。”张智奎告诉记者。

以开放为帆，重庆面向新蓝海，行稳致远。

版式设计：张芳曼

《 人民日报 》（ 2021年05月24日 16 版）

(责编：白宇、赵欣悦)