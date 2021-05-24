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渝新双枢纽 实现高效联通

本报记者  蒋云龙  常碧罗
2021年05月24日05:24 | 来源：人民网－人民日报
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　　从重庆到新加坡，两条畅通的大路正在延展——

　　一条在脚下：国际陆海贸易新通道；一条在云端：中新国际数据通道，首条面向单一国家点对点的国际数据专用通道。

　　两条大路，通达通畅，以重庆为运营中心，辐射整个西部地区乃至更广泛区域。这背后的中新（重庆）战略性互联互通示范项目，正在成为共建“一带一路”国际合作的新名片。

　　2015年11月7日，中新两国第三个政府间合作项目“落户”重庆。截至2021年4月，在中新互联互通项目框架下，累计签约合作项目118个、总金额约214亿美元，跨境融资项目163个、总金额约149亿美元。

　　如今，中新互联互通项目已经融入城市建设的点点滴滴。

　　在重庆仙桃国际大数据谷，貌不惊人的路灯也是无人驾驶生态系统的基石。这项技术，正是新加坡科技工程集团与仙桃国际大数据谷开展的合作内容——中新合作多功能智慧灯杆项目。

　　谋划开通国际陆海贸易新通道，带动西部12个省区市及广东省湛江市、海南省参与共建；建立并不断拓展中新跨境融资通道，已覆盖西部10个省区市；中新（重庆）多式联运示范基地、新加坡国立大学重庆研究院、重庆莱佛士医院等一批重点项目落地……5年多来，双方积极落实两国政府间《框架协议》并加快推进创新举措细化落地。

　　重庆市中新示范项目管理局局长曾菁华表示，“十四五”期间，重庆将借助中新互联互通项目平台，推动新方继续发挥资金、物流、管理等方面优势，引导新加坡和国际企业进一步提升参与程度，为“一带一路”、西部大开发、长江经济带发展和成渝地区双城经济圈建设提供助力。


　　《 人民日报 》（ 2021年05月24日 16 版）
(责编：白宇、赵欣悦)

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