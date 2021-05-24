本报记者 刘新吾

5月14日，重庆海关发布消息称，今年前4个月，重庆外贸进出口总值2459.1亿元，同比增长48.3%。

喜人成绩离不开重庆自贸试验区的探索创新。4年来，重庆用活自贸试验区制度开放红利，提升国内国际市场互联互通水平，不断优化法治化国际化便利化的营商环境。

全面实施外商投资负面清单管理，取消外商投资商务审批备案，德国埃马克、博世创新中心、奥特斯IC载板、万国数据和中欧数字生态城等一大批标志性项目相继落地。

在商事制度改革中，重庆探索权限下放“基层点菜”，41项市级管理权限下放到各片区，对自贸试验区内523项中央层面设定和14项地方层面设定的涉企经营许可事项实行全覆盖清单管理。实施企业登记全程电子化、“多证合一”“证照分离”改革和“基层注册官”制度，企业开办时间压缩至3个工作日以内。

在多方合力推动下，重庆诞生内陆首个批量进口大贸整车保税仓储项目并进入常态化运行，完成第三批自贸试验区首单保税融资租赁业务，落户重庆首个保税研发检测项目——天利航空研发检测。

自贸试验区各个园区和单位也在积极探索创新。西永园区在全国内陆特殊监管区中率先实现原产地证书网上自助打印，全面推行195类涉税事项“全程网上办”；两江新区（自贸试验区）法院创新涉外商事纠纷“一站式”解决机制，累计委派、委托调解案件2000余件……

“4年来，重庆自贸试验区已从‘夯基垒台、立柱架梁’发展到‘全面推进、积厚成势’。”重庆市商务委主任张智奎介绍，在这片“试验田”里，已集聚了重庆超1/4的进出口企业，贡献了全市约70%的进出口贸易总额，吸引了全市超40%的外商直接投资总额。

《 人民日报 》（ 2021年05月24日 16 版）

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