本报记者 汪文正

日前，国务院常务会议听取审议了常态化财政资金直达机制建设情况，对实施好常态化财政资金直达机制进行了专题部署。财政资金直达机制实施情况如何？目前有何进展？5月21日，国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会，财政部、审计署有关负责人介绍了相关情况并答记者问。

实现“快、准、严”预期目标

财政部副部长许宏才介绍，2020年财政资金直达工作扎实有序、平稳高效、成果显著，促进了宏观调控与微观落实有效结合，促进了积极的财政政策提质增效，为开展疫情防控、纾解企业困难、保障基本民生提供了重要支撑。同时，通过重构流程、压缩时间、高效管控，直达机制实现了“快、准、严”的预期目标。

一是资金下达“快”。直达机制畅通了资金分配使用管理链条，压缩了中间环节滞留时间，有力保障了有关政策加速落地生效。2020年，九成以上的直达资金在20天左右时间内下达到位，效率显著提高。

二是资金投向“准”。通过增加备案审核环节、建立受益对象实名台账，有效对接资金供给与需求，变“大水漫灌”为“精准滴灌”。在2020年直达资金形成的实际支出中，市县基层占比超过了96%；用于支持企业纾困解难支出8379亿元，惠及各类市场主体95万家。

三是资金监管“严”。专门搭建了直达资金监控系统，对直达资金实行穿透式全流程监控，建立多部门协同联动监督制度，盯紧盯牢资金去向和用途，确保资金规范安全高效使用。

“财政部把落实好直达机制作为实施积极财政政策的重要抓手，会同有关部门精心组织实施，完善工作机制，加强跟踪问效，积极宣传解读，全力做好相关工作。审计署组织开展直达资金专项审计，采取数据分析和现场审计等方式，及时发现问题，督促地方整改。地方各级党委、政府也高度重视，立足本地实际抓好组织实施，为直达机制落地见效提供了有力保障。”许宏才说。

健全直达资金监管体系

科学、严密的资金监管体系是促进直达资金规范、安全、高效使用的重要保障。

财政部预算司司长李敬辉介绍，财政部已经建立科学、严密的直达资金监管体系，确保落实直达机制各项要求。李敬辉将其概括为“四个一”。

“明确一个目标”，就是明确直达资金监管的工作目标。围绕直达资金分配、下达、使用等整个流程，建立全过程、全链条、全方位的资金监控体系，全面提高直达资金分配、使用的规范性和有效性。

“构建一套制度”，就是构建直达资金管理制度体系。为提高直达资金管理的科学性、规范性，财政部构建了覆盖资金分配、拨付、使用和监管全过程的制度体系，明确管理要求，细化管理措施，构建起直达资金制度体系。

“搭建一个系统”，就是搭建直达资金监控系统。建立贯穿中央、省、市、县各级财政的直达资金监控系统，实现资金从源头到末端的全链条跟踪监控。

“建立一个机制”，就是建立多部门协同联动工作机制。建立部际专项工作机制，加强数据信息共享，向审计、人力资源社会保障、民政等部门全面开放监控系统数据，加强各部门在资金监督方面的协同配合。

“从实施情况看，各有关方面密切配合，利用直达资金监控系统，加强线上监控和线下监督，有效防范了资金挤占挪用、沉淀闲置、套取骗取等风险，资金违规使用问题少，直达资金使用效果好。”李敬辉说。

发挥好惠企利民作用

据介绍，在认真总结2020年直达工作的基础上，财政部会同相关部门研究建立了常态化财政资金直达机制，在保持“中央切块、省级细化、备案同意、快速直达”流程基本不变，现行财政体制、资金管理权限和保障主体责任基本稳定的前提下，对直达范围、分配办法、工作机制和资金监管等方面进行了适当调整，通过改革优化资金分配格局，进一步发挥好直达资金惠企利民作用。

一是资金规模有较大幅度增加，由去年的1.7万亿元增加到2.8万亿元，增加1.1万亿元；二是聚焦基层“三保”和惠企利民，直达范围已基本覆盖了中央财政民生补助资金；三是行动早、见效快，从去年10月份开始就着手研究建立常态化直达机制，提前做好资金分配等准备工作，进一步提高直达资金下达进度和使用效果。

“今年前四个月，直达资金执行情况良好。”财政部国库支付中心主任刘金云介绍，在今年2.8万亿元的财政直达资金中，超过90%的资金已下达到基层和使用单位，实际支出超过1万亿元，进度明显高于地方一般公共预算支出进度，重点支出得到有效保障。

许宏才介绍，各地区认真做好项目储备，抓紧制定细化方案，升级改造监控系统，保障直达机制落地见效。有关中央部门积极支持配合，及时制定资金分配方案，加强对地方的政策指导和资金监管，确保资金投向精准有效。从目前情况看，2021年常态化直达机制执行情况良好，重点支出得到有效保障，有力促进了地方经济社会持续健康发展。

“下一步，财政部将会同审计署等有关部门，持续抓好常态化直达机制实施，加强直达资金使用监管，更好发挥积极财政政策作用，更好服务经济社会发展大局。”许宏才说。

(责编：赵欣悦、白宇)