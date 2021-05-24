陆健

原标题：数字化助力长三角一体化

长三角一体化推进中，数字一体化是必由之路。

以数字经济为基础，长三角的数字一体化呈现出怎样的面貌？近日，记者在浙江嘉兴嘉善县和杭州市临平区等地，实地探访“一张网”“一个平台”“一个码”给长三角民生服务和市场管理带来的新气象、新变化。

医保联网结算让异地就医更便利

在嘉善县第二人民医院，来自江苏吴江的钱女士为医保一体化惠民政策点赞：“现在享受同城待遇，直接拿医保卡就可以结算，省去了两地奔波的烦恼，非常方便！”在嘉善上班的钱女士，以前饱受异地看病报销来回跑的困扰。

长三角生态绿色一体化发展示范区内的上海市青浦区、苏州市吴江区、嘉善县三地，经多次协商，按照参保地人员准入，建立了参保人员白名单库、统筹区白名单、定点医疗机构白名单来进行系统准入控制，符合三个白名单库的参保人按本地报销待遇享受门诊异地结算服务，免备案直接刷卡结算，覆盖示范区内85家异地联网结算医院。

嘉善县医疗保障局医疗保险服务中心主任邹萍介绍，85家异地联网结算医院中，嘉善县有20家。去年8月份以来，三地异地直接结算1万人次。嘉善参保人到其他两地看病就医，职工医保和居民医保门诊报销比例最高分别提高40%和42%。

除了小毛病，门诊特定病与门诊慢性病异地直接结算一直是群众就医的难点。去年10月，三地门特病（门诊大病）异地结算联网测试成功，三地尿毒症门诊血透、腹透大病患者也可在示范区内任何一家有资质的医疗机构就诊结算。依托复旦大学中山医院的长三角（上海）智慧互联网医院（朱家角人民医院），嘉善患者在当地通过健康云App或关注医院公众号、实名注册并认证后，就能实现网上复诊、网上医保结算支付。

通过运用数字化手段扎实推进示范区医保一体化建设，三地积极探索“区域就医免备案、经办服务一站式、慢病特病结算通、网上医保在线付、异地审核协同化”，全面落地信息、服务、保障、共享、管理“五个一体化”，惠及示范区群众230万余人。

“浙江公平在线”监管平台经济

近日，江苏省常州市钟楼区市场监管局发现辖区内一家网络科技公司在网店上销售进口化妆品，涉嫌未经批准或者检验，但因商家无法提供交易记录，案件查办存在困难。

通过“浙江公平在线”协调系统发起数据协查后，仅半个小时相关交易快照及交易记录便通过系统反馈给钟楼区市场监管局工作人员，该案顺利办结。

长三角地区聚集了淘宝、携程、拼多多、饿了么、飞猪等一批全国头部平台，全国大约80%以上的网络交易从这里产生。通过数字化平台监管平台经济，浙江在全国率先开发建设平台经济数字化监管系统——“浙江公平在线”。浙江省市场监管局总工程师刘璇说，系统持续应用大数据、人工智能等技术，全天候监测“网络传销”“大数据杀熟”“虚假宣传”“价格违法”等12类重点网络违法行为。

如今“浙江公平在线”已实现对长三角地区主要平台企业的在线监测和线上线下一体化的联动监管。“‘浙江公平在线’实现了网络违法行为协查、违法线索及案件移送全程电子化，跨区域协作‘一次都不用跑’。”杭州市余杭区市场监管局网监分局局长王晓华说，目前已与长三角33个地方市场监管局建立协作机制，依管辖规定已向外省市市场监管部门移送105件违法线索。

“浙食链”溯源守护“舌尖安全”

打开微信扫一扫标有“浙食链”的二维码，就能知道牛奶的生产日期、保质期、检验报告、消毒证明等各种信息……在杭州市临平区的杭州新希望双峰乳业有限公司里，记者现场体验了一下“浙食链”的功能。

“通过‘浙食链’系统，可以让食品消费者充分获得知情权，建立对商家的信任。”公司总经理闫艳荣说，除了二维码溯源，“浙食链”还包括“阳光工厂”应用环节，对工厂生产情况、库房管理等有着非常严格的监管要求，倒逼企业产品质量再升级。

今年3月，浙江在全国率先上线的“浙食链”系统，全面整合了食品安全“信息孤岛”。“浙食链”系统以生产（流通）源头管控为起点，建立了跨部门、跨层级、跨领域等多跨协同机制，打造食品安全全链条闭环管控体系。“浙食链”在开发过程中已全面融入长三角一体化，系统上链企业中已有1670家企业基本实现长三角食品安全追溯一体化。

“我们开发完成‘浙食链’数据接口，在上海、杭州、宁波、南京、无锡、合肥6个城市试点，选择猪肉、大豆油、配方乳粉等6大类10个品种，推动追溯信息覆盖率、上传率100%。”浙江省市场监管局食品协调处处长顾文海说，针对区域内食品及食用农产品各环节，重点在追溯数据采集、共享、分析及应用等领域内建设示范项目，带动区域内食品安全信息追溯科技水平提升。

(责编：赵超、吕骞)