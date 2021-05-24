原标题：专家详解云南、青海地震：处不同断裂带 不做关联性分析

据中国地震台网中心测定，2021年5月21日21时48分在云南大理州漾濞县(北纬25.67度，东经99.87度)发生6.4级地震，震源深度8千米。5月22日2时4分，在青海果洛州玛多县(北纬34.59度，东经98.34度)发生7.4级地震，震源深度17千米。

两次地震成因为何，有何关联？监测显示，两地地震发生后一天之内已发生多次余震，还会不会有新的大的余震发生？中国地震台网中心等部门的专家经过会商指出，两次地震地处我国不同断裂带，具体成因和地震类型不同，云南漾濞地震为前震—主震—余震型，青海玛多7.4级地震为主震—余震型，仅发生时间相近，因此，不做关联性分析。

均在构造运动强烈地区，但相对独立发生

云南地区地处青藏高原东南缘，青海地区位于青藏高原东北部，有记录以来，两地的构造运动一直都很强烈。中国地震台网中心介绍，中国大陆受来自两个方面大的板块运动的影响，一个是来自东面的太平洋板块对于欧亚板块向下俯冲的作用，另一个是来自南面印度板块向北的碰撞挤压。在这两个大的动力源作用下，使得中国大陆，特别是在青藏高原以及周边形成了强震多发的态势。

专家分析，在上述大背景下，目前发生的这两场地震仍是相对独立的。应急管理部国家自然灾害防治研究院院长、研究员徐锡伟指出，青海玛多地震发生在巴颜喀拉块体内部的一条活动断层上，所在块体主体向东运动；而云南漾濞地震发生在川滇块体滇西地区，所在块体基本向南运动，“两次地震之间可以说没有关系”。

中国地震台网中心组织专家对云南漾濞地震研判后，认为该地震目前已经构成前—主—余型地震序列类型。该地位于滇西北地区，距离最近的断层是维西—乔后断裂，较大的断裂带——红河断裂带也存在于此处，这一构造背景也容易发生地震。

与云南漾濞地震不同，青海玛多县发生的7.4级地震则为巴颜喀拉块体边界断裂持续活动的结果。距离玛多县最近的断层是甘德南缘断裂，正位于巴颜喀拉块体北部，震源机制为走滑型破裂。

记者了解到，巴颜喀拉块体位于青藏高原主体地区的北部，是青藏高原地壳运动方向转变的枢纽地区之一。该块体以北的青藏高原东北缘普遍存在着强烈的挤压隆升作用，块体以南地区则主要表现为东向挤出。在这种地壳形变方式强烈作用下，巴颜喀拉块体周缘断裂带活动尤为强烈，强震活动频繁。

统计显示，自1997年玛尼7.5级地震以来，我国大陆7级以上强震都发生在巴颜喀拉块体周缘断裂上，其中不仅包括了主干断裂上发生的2001年昆仑山口西8.1级地震和2008年汶川8.0级地震等，还包括发生在巴颜喀拉东北角挤压与走滑变形带上的2017年九寨沟7.0级地震。此次玛多7.4级地震的发生表明，目前巴颜喀拉块体仍然是我国大陆强震的主体活动地区。

漾濞原震区近日仍存在发生5~6级地震可能

云南、青海接连发生地震后，有网友疑问，“今年我国地震活动是否比较频繁？”实际上，根据中国地震局相关统计，我国大陆每年平均发生5级以上地震24次，6级以上地震4次，7级以上地震0.6次。地震多发、分布广正是我国大陆地震活动的典型规律。

本次云南漾濞地震后，余震相对来说较为丰富，中国地震台网中心研究员刘杰表示，原因是这个地方的断裂带互相交错，导致余震活动较强，这种情况并非罕见，在有记录的地震中约占10%~40%。此外，监测显示，2021年5月18日以来，云南漾濞地区附近已出现4级地震活跃的现象，地震活动水平出现快速升级，随后发生5月21日21时21分5.6级和21时48分6.4级地震，后续又发生了多次4、5级余震，地震序列余震相对丰富，也符合前—主—余型的地震特征。

目前，该地震序列依然持续活动，后续可能还会发生强有感地震。中国地震台网中心专家指出，目前，根据区域构造特征、历史地震活动水平、序列特点及地球物理观测等综合分析认为，原震区近几日发生7级以上地震的可能性不大，但存在发生5~6级地震的可能。

与本次云南地震不同，青海玛多地震则呈现出典型的主震—余震型特征。资料统计显示，玛多7.4级地震震中周边300千米范围内，1900年以来发生7级以上地震5次，均为主—余型地震序列。中国地震台网中心专家根据区域构造特征、历史地震活动水平、序列特点及地球物理观测等综合分析认为，此地原震区近期发生7级以上地震的可能性不大，不会对西宁、海东、海南、黄南等地区的工作或生活带来大的影响。

更多紧急地震信息服务产品将投入应用

记者了解到，在5月21日晚云南漾濞县地震发生时，许多当地居民在电视或地震预警App上迅速收到了预警信息，随后震级、震源等地震速报信息从微博、微信、手机短信、新闻客户端等渠道发来，为当地公众紧急应对提供了快捷服务。那么，有哪些技术应用于其中？

记者了解到，地震信息播报机器人系统始于2015年，由中国地震台网中心自主研发，全自动运行，是地震信息公共服务内容生产的“大脑”。地震发生后，该系统自动测定、自主播报，同时经过快速测算形成相关震情报告，通过各种信息发布端口，一分钟内地震震情信息可以覆盖数亿网友。《云南大理州漾濞县发生6.4级地震》由地震信息播报机器人于2021年5月21日21时56分39秒自动产出，用时15秒，其高速、准确、专业的特点赢得网友一致点赞。此外，由成都高新减灾研究所研发的“地震预警”App也在此次地震预警中发挥了作用。

中国地震局介绍，“国家地震烈度速报与预警工程”建设于2018年启动，拟利用5年左右时间在华北地区、南北地震带、东南沿海、新疆天山中段及西藏拉萨等重点区形成地震预警信息服务能力。按照“边建设边服务”原则，四川、云南、河北等作为工程建设“先行先试”省份，目前已打通地震监测、数据处理、信息发布、信息接收的地震预警系统全链条，四川等部分地区已开始试验性提供地震预警信息服务。

另据四川省地震局消息，该省烈度速报与预警工程即将在今年6月投入试运行。该工程将建成一个平均台站间约为14千米的高密度地震观测台网，以多方式、多渠道对全省开展地震预警和烈度速报信息服务，全面提升地震紧急信息服务能力，计划实现秒级地震预警和分钟级地震烈度速报。

专家指出，可以预期，丰富的紧急地震信息服务产品将在减轻地震灾害、保障地震安全、服务社会发展等方面发挥越来越重要的作用。(本报记者 杨舒 张亚雄)

(责编：赵竹青、吕骞)