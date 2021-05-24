5月23日，万达集团发布通告称，根据万达集团“聚焦国内”的发展战略，万达集团从2018年开始逐步退出AMC公司控股权。截至2021年5月，万达集团全部退出了AMC公司董事会，仅保留AMC公司少数股权，累计收回14.76亿美元。

通告显示，2012年5月，万达集团7亿美元收购美国AMC公司100%的股权，万达集团收购AMC公司后，推动AMC公司成功上市和并购，使AMC公司成为全球最大的电影连锁院线，并与AMC公司共同推动了中美两国电影行业的合作与电影文化的交流。根据万达集团“聚焦国内”的发展战略，万达集团从2018年开始逐步退出AMC公司控股权。截止2021年5月，万达集团全部退出了AMC公司董事会，仅保留AMC公司少数股权，累计收回14.76亿美元。

通告提出，截止目前，万达集团海外所有投资退出时均有收益。

通告还显示，万达和美国AMC还将签订长期战略合作，开展定期交流、培训，双方将在全球及中国大陆地区相互支持，互利共赢。

(责编：董童、李源)