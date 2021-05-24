编者按：日前，住房和城乡建设部、工信部、公安部等十六部门联合印发《关于加快发展数字家庭 提高居住品质的指导意见》（以下简称《意见》），就加快发展数字家庭、提高居住品质、改善人居环境提出4方面15项意见。数字家庭如何建设？如何更好地满足人民群众的获得感、幸福感、安全感？对此，人民网财经专访了《意见》制定的参与者和权威专家，推出“加快发展数字家庭”专家系列解读。

人民网北京5月24日电 （许维娜）“数字家庭是一个系统，主要以住宅为载体，由家居产品和提供连接、控制、服务功能的平台构成，其目标是为居民提供安全、健康、舒适、愉悦、便捷的高品质生活服务。”全国智标委智慧居住区分技术委员会（SAC/TC426/SC1）秘书长王钢在接受人民网财经采访时表示，《意见》出台恰逢其时，聚焦三项重点任务：一是明确将提供服务作为主要目标；二是强化住宅的工程建设；三是以数字家庭平台建设为抓手，完善数字家庭系统建设。

“数字经济的基本特征是以数据驱动生产力的发展，物联网技术连接家庭设备，利用云计算建设家庭服务平台，通过大数据分析处理和人工智能技术实现对家庭生活品质提升。”王钢指出，数字家庭建设是数字经济的一个组成部分，也充分体现了数字经济在技术层面的关键要素。

《中国互联网发展报告2020》数据显示，2019年，中国数字经济规模达35.8万亿元，占GDP比重达36.2%，中国数字经济总量规模和增长速度位居世界前列。另据国家统计局官方数据，2020年，中国商品住宅销售额累计值超过15万亿元，在国民经济中占据较高的份额。对此，王钢认为，“数字家庭建设将有利于推动住建领域的数字经济发展。”

针对数字家庭的政策标准、配套设施、服务系统等方面，《意见》中分别提出了2022年和2025年两个发展目标。在王钢看来，“数字家庭系统良好稳定的运行，需要各个参与方在合理的资源投入与利益分享基础上共同推进。”

他认为，数字家庭是一个系统，涉及到住宅开发与物业服务、产品研发生产、政府基层治理与公共服务、社会化服务等多个领域，包含居民、生产商、开发商、服务商、政府等多种角色实体，其建设、使用、运维及服务构成了相互关联的复杂生态系统。

那么，数字家庭建设的近期目标如何实现？王钢建议，“一方面以城市为单位，在两年左右时间内，选择10个社区为试点，其中新建和既有社区各占一定比例，根据投资规模和实际需求，建成并开展数字家庭系统及服务，获得居民的反馈以及相关建设运营的投入产出效益分析；另一方面，为规范引导数字家庭示范的建设，需要对关键技术产品、平台及服务连接接口、系统及服务功能等以标准的形式进行规定，确保对建设成果评估的一致性，确保对建设的质量把控和扩展普及的有效性。”

王钢判断，“预计未来5年数字家庭建设的普及，将带来超过2万亿的数字家庭相关产品和服务的收入，创造超过百万的新增就业岗位，有较为突出的社会效益和经济效益。”

王钢就长期目标指出，应通过２年试点示范项目的建设，找到适合不同经济发展水平和政府服务能力的数字家庭建设模式，结合国民经济发展规划和数字技术发展趋势的判断，把５年的发展目标定为数字家庭实现广泛普及和生态系统初步有效运行是现实可行的选择。

王钢进一步解释称，“长期目标的实现，将为居民生活品质的提高、解决老龄化社会问题提供有效的技术产品和服务手段。同时，数字家庭的建设将整体带动住宅建设、家居建材产品、物业管理服务、政府管理服务的数字化、智能化水平的提高，提升人民的幸福感和获得感。”

“数字家庭建设目标的实现，需要在合理政策的引导下，基于统一的标准规范，开展跨行业的合作，共同推动基础设施、产品和平台、运维和服务的同步发展。”王钢说。

(责编：刘佳、吕骞)