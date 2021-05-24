原标题：国际权威期刊发表我国麻醉学家原创学说“多模式睡眠”

据悉，美国睡眠医学会官方刊物“临床睡眠医学杂志（Journal of clinical sleep medicine）”于近日刊发了我国麻醉与睡眠医学专家安建雄团队率先提出并践行的失眠治疗新概念“多模式睡眠（Multimodal Sleep, MMS）”。文章的第一作者是中国科学院大学存济医学院在读博士研究生张建峰，通讯作者是中国医科大学航空总医院副院长、中国科学院北京转化医学研究院执行院长、中国睡眠研究会麻醉与疼痛专业委员会发起人安建雄教授，美国匹兹堡大学麻醉与重症医学系原系主任John P. Williams博士为合作作者。

失眠是指尽管有适当的睡眠机会和睡眠环境，依然对睡眠时间和/或睡眠质量感到不满足，并缺影响日间社会功能的一种主观体验。数据显示，我国现有睡眠障碍病人4亿，其中近3亿为失眠障碍。失眠不仅影响日间精神状态、降低生活质量、丧失生产力及增加工作及交通事故发生率，同时还可增加社会及家庭生活负担。此外，失眠还可增加高血压、糖尿病、冠心病和心力衰竭发病率。

慢性失眠障碍的治疗极其困难，需要耗费大量医疗资源和财富。虽然全世界多数发达国家投入大量人力物力进行研究，但迄今只有认知行为疗法的疗效被证实，包括普遍采用的药物疗法在实际临床工作中充满争议。然而，由于从事认知行为疗法的专业人才较少，加上病人依从性较差等原因，部分失眠病人难以坚持到痊愈。

据了解，团队从2015年开始探索通过创新麻醉学知识和技术治疗顽固性失眠，在“病人自控睡眠”的工作基础上，提出并践行“多模式睡眠”新学说。“多模式睡眠”最早由安建雄博士于2019年11月3日在北京神经内科学会年会上公布， 2020年5月正式在《中华麻醉学杂志》发表。

“病人自控睡眠（Patient-Controlled Sleep, PCSL）”就是在这种背景下产生的，所谓“病人自控睡眠”，是指当病人需要睡眠时，自己可以通过自控给药装置，将可以诱导自然睡眠药物注入静脉而入睡。虽然多数病人可以获得满意疗效，但仍然有部分病人由于各种原因退出治疗。为此，安建雄又提出“多模式睡眠”， 并带领团队附之实施，结果大幅提高治愈率和病人满意度。所谓“多模式睡眠”，就是根据病人不同睡眠障碍特征以及病情发展的不同阶段，配合病人自控给药装置，在麻醉重症、实时脑电及呼吸睡眠监测下，通过不同药物和治疗方法配合的一种个体化治疗手段，旨在恢复病人正常睡眠周期的同时，也治疗由失眠引发的一系列焦虑、抑郁、药物依赖和睡眠认知障碍等。通过多年摸索，团队将“多模式睡眠”总结为五个基本步骤：多学科评估，滴定，药物依赖脱毒，病人居家自控睡眠和预防复发。

为进一步探索多模式睡眠治疗顽固性失眠的机制，安建雄指导中国科学院大学和中国医科大学研究生们做了动物行为学，神经病理学、基因组学，生物信息学，分子生物学等一系列实验研究。结果发现，脑细胞损伤是失眠发生发展的重要机制之一，这也是失眠治疗的顽固性根源所在。病人自控睡眠为主线的多模式睡眠，首先恢复病人紊乱的睡眠节律，多模式睡眠可以通过反复纠正异常睡眠节律，逐渐修复失眠障碍引起的神经结构损伤。安建雄认为，这可能是多模式睡眠治疗顽固行失眠的重要神经电生理和神经病理学基础。

(责编：赵竹青、吕骞)