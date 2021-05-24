陈雪柠

原标题：网约货车能否根治坐地起价顽疾？

不管是搬家还是送货，打开手机App，就能像叫网约车一样实时下单，等待司机上门。近期，滴滴货运在京上线，加上更早入局的货拉拉、快狗等企业，互联网平台作为行业新秀正搅动同城货运的“一池春水”。

在激烈的价格竞争下，各平台迅速打开市场，但这条新赛道诱惑与风险并存。对普通消费者而言，网约货车能否树立安全口碑，进而根治传统搬家公司坐地起价的顽疾，成为消费者关注的焦点。

新发地打响“第一战”

凌晨1点，当多数人还在睡梦中时，北京新发地市场已经开始了一天的忙碌。

拥挤的场地里，大小货车来往穿梭，滴滴货运、货拉拉、快狗……各种样式的醒目车贴昭示着这些车辆来自不同的互联网货运平台。不再像以前那样在市场的各个角落里“守株待兔”，货车车主们都是通过平台接单而来。

作为北京交易规模最大的专业农产品批发市场，新发地被称为这个城市的“菜篮子”和“果盘子”。以新发地为起点，各类蔬果、禽肉、海鲜、调料乃至餐饮厨具被送往下级商家，开始了各自的“最后一公里”行程。互联网货运平台竞相涌入，在此掀起了地盘割据战。

宋大姐在新发地做了20多年的厨具生意。“自己雇司机送费人力，一天都送不了几单。互联网货运平台叫车更省事儿，收费也比个体司机便宜。”

除了以新发地为代表的农副产品市场，十里河、北七家等五金建材、灯具装饰等专业市场，现在也成为互联网货运平台争夺的地盘。

对于互联网货运的入局，市场层面较为欢迎。新发地市场宣传部长童伟介绍，传统的货运模式就是车等人、人等车，效率很低。

记者获悉，网约平台通过大数据预测，可以探知货运需求比较密集的地方，提前将消息推送给司机。也就是说，网约车领域中较为成熟的人车匹配技术已逐步移植到货运领域。

补贴“拉拢”消费者

据智研咨询发布的《2020-2026年中国同城货运行业全景调研及投资前景预测报告》，中国同城货运前10位的市场占有率仅为3.5%，这也就意味着，这个市场还有96.5%空间未被开发。互联网平台们入场分食的就是这个广阔的红海市场。

如何开拓新市场？真金白银的补贴可能是互联网玩家最熟悉的手段。

针对消费者，滴滴货运给出最高减50元的5折优惠券，北京新用户还可以领到29.99元的立减券和最高减30元或40元的3折券。面对滴滴货运的补贴“战术”，其他同城货运平台也不得不硬着头皮加入。货拉拉发动“拉货福利月”活动，宣称拿出3亿元用来补贴1分钱发货神券。近两年鲜少参与价格战的快狗打车，也推出了“99减10”“338减30”等不同比例的优惠券。

记者以同一目的地查询相同车型的不同平台价格发现，货拉拉与滴滴货运基本接近，快狗则因补贴力度较小，价格相较前两者较高。

不过，市民更为关注的是货运安全问题。今年2月，货拉拉出现女子乘坐货拉拉跳车身亡事件，随后进行了一系列安全整改，包括在跟车订单中上线强制全程录音功能，强化行程分享、紧急联系人、一键报警等功能以及试运行车内车外货厢全程监控等。滴滴货运也表示，6月底前，桔视设备将100%覆盖搬家及跟车订单，进行实时行程监护，一旦发生纠纷或意外，可提供有效的证据和安全保障。

面临规范化运营考验

同城货运中，搬家业务备受关注，不少人都花过冤枉钱。上月，北京四方兄弟搬家有限公司涉嫌强迫交易一案在朝阳区人民法院公开开庭审理，经初步核查，该公司先后强迫26名消费者支付额外费用共计5万余元。

传统搬家公司问题频出，互联网货运平台能否根治坐地起价的顽疾？

常在二手平台购买大件物品的小玉表示，因为自己无车，经常呼叫网约货车。从平台情况看，对搬运费要么没有明确细则，要么虽有收费标准，但很多司机并不按此执行。“我在电话里详细交待了有哪些大件物品，客服也确认过没有其他额外费用。”然而，搬运当天工人还是提出，床垫、保险柜均超重，还要额外支付120元，且需单独支付给工人。

记者获悉，网约平台对搬运费的规定不是很详细，难以覆盖所有搬家场景。某货运平台相关业务人员透露，平台很难制定一个可操作的实际标准，因此还是希望双方根据实际情况私下议价。“我们暂时希望通过评价系统去规范司机的行为，避免出现漫天要价的情况，影响用户体验。”

从拉人到拉货，互联网平台面临的挑战仍在继续。互联网大军的涌入能否推动货运服务的标准化和透明化，有待时间检验。

(责编：赵超、吕骞)