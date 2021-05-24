孙杰

原标题：港交所将提高主板上市公司盈利门槛

港交所主板上市盈利门槛将大幅提高60%。近日，港交所官网发布的咨询总结表示，从明年1月1日起将提高主板盈利规定，要求主板上市公司三个会计年度盈利总和达到8000万港元。同时，港交所还将加强对个别人士的失当及违反上市规则的行为作出追究并施加失当制裁的权利。港交所称，两份咨询总结均以提升市场质量及投资者保障为重点。

根据咨询文件，港交所决定将主板盈利规定调高60%，等同盈利总和8000万港元，并将盈利分布改为56%∶44%，即财报期首两个财政年度所需的最低盈利总和为4500万港元，最后一个财政年度为3500万港元。换句话说，未来港交所主板上市企业在三年营业纪录期的股东应占盈利，必须符合以下最低要求：最近一个财政年度不低于3500万元；前两个财政年度累计不低于4500万元。

盈利规定是三大财务资格测试之一，是港交所厘定上市申请人是否适合在主板上市时所用的稳健定性及定量评估的其中一环。据港交所介绍，盈利规定自1994年推出至今一直未有作出任何修订。2018年，港交所将主板市值规定由2亿港元调高至5亿港元，但并未将盈利一并提高，由此导致仅仅符合市值和盈利两项最低要求的公司，历史市盈率由10倍爆升至25倍，远高于市场平均数。

问题是，这些上市申请人一般都以提交给港交所乐观盈利预测来反映增长潜力，从而证明其偏高的估值合理，但其中不少公司在上市后都达不到盈利预测要求，并且股价大跌以致市值大跌。港交所认为，因盈利规定未曾修订而出现的某些涉及失当行为的个案，影响主板上市公司整体质量，因此有必要重新评估现行的盈利规定。

当然，也有反对观点指出，调高盈利规定可能将中小企业及传统公司拒之门外。对此港交所表示，并不认为调高盈利规定会剥夺中小企业于香港上市的机会，若有中小企业因为盈利未达到主板要求，可寻求GEM（即创业板）上市。

而对于此时提高盈利门槛，有可能会降低港交所的竞争力之说，港交所也回应称，交易所的监管框架均是由其发展历史产生，且是为迎合自身资本市场需要而设，也不会因为仅仅提高盈利规定的建议就会对香港的竞争力造成不利影响，反而会巩固主板作为容纳规模较大公司的市场定位，加上充足的股东保障及多元化发行人基础，从而巩固香港国际金融中心的地位。

除提高主板盈利之外，港交所还发布纪律处分咨询总结。修订后的规则将会加强港交所对个别人士的失当，及违反《上市规则》的行为作出追究并施加失当制裁的权利。咨询总结将于2021年7月3日实施及生效。香港交易所上市科规则执行主管Jon Witts表示，在这次上市规则修订后，违反上市规则或参与不当行为的个别人士均要承担责任，这有助于确保联交所的纪律处分框架维持健全有效，以提升市场质量及保障投资者的权益。

(责编：赵超、吕骞)