5月21日，中国农业科学院果树研究所（以下简称果树研究所）和诸城市人民政府、山东省潍坊市农业农村局在北京举行合作共建“中国农业科学院果树研究所诸城果树产业研究院”（以下简称果树产业研究院）签约仪式。中国农业科学院副院长、中国工程院院士王汉中表示，在新时代新阶段，在乡村振兴战略实施的历史任务面前，要努力推动农业的绿色发展、高效发展、融合发展。果树产业在新时期，在乡村振兴战略实施过程中将发挥更大的作用。

“诸城果树产业研究院作为新型研发机构，既能享受传统科研机构所有的政策，又可以享受企业的优惠政策，集合了科研机构与企业的所有优势，又避免了传统科研机构和企业的政策问题。同时，由潍坊市和诸城市提供资源，由果树所提供人力资源的多元化的投资主体、利益共享结构更有利于发展。”王汉中说。

王汉中强调，果树产业研究院要紧紧围绕科技创新、企业孵化和要素融合三大使命的职能定位开展工作。科技创新主要指新型研发机构要注重科技成果的熟化与示范，要切实解决好成果转化“最后一公里”落地的问题。

果树研究所所长曹永生说，作为国家果树战略科技力量，果树研究所将紧围绕诸城果业生态区位优势和发展需求，以提升苹果产业科技含量和品牌价值为出发点，以苹果、樱桃、梨、草莓等果树新品种、新技术、新成果研发与试验示范和高端苗木繁育为核心，将果树产业研究院打造成为集品种转化、种苗繁育、脱毒检测、栽培生理、植物保护、智能机械、仓储物流和质量安全为一体的科技研发基地、成果转化基地、技术示范基地、人才培养基地和科普教育基地。

诸城市市长王浩表示，诸城将集聚优势资源，计划利用三年时间，将果树产业研究院打造为全国果树高端苗木繁育中心和果树高质量发展技术示范中心，实现高端创新引领，为现代果业高质量发展提供全产业链的科技支撑，为打造国家级农业开放发展新样板贡献“诸城力量”。

据了解，产业研究院将重点从果树新品种区试和试验、高质量发展新技术研发、技术推广和科技培训、区域公用品牌技术保障、成果转化和桥梁纽带等五个方面开展工作。（程少丽 何文上）

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