原标题：数字化时代，如何用AI创新企业培训？

近日，由《培训》杂志主办的2021（第十七届）中国企业培训与发展年会举办，吸引近4000位培训行业人士与专家参会。在年会上，智能直播、智能学习助理AskBob、智能实训陪练、智能教练AI Coach等AI技术创新实践亮相。

沉浸式人机交互体验，带来新学习体验

企业培训不仅要有知识性的学习，一些行业对于实战训练的需求更为突出，一些企业开发了智能陪练系统。

在年会上，平安智慧城市智慧教育副总经理秦国炜介绍，以往企业培训销售岗类员工需要首先让他们记熟话术，再由内部导师专家与其一对一演练，过程费人又费时，而在数字化时代，其针对这类员工打造的智能实训陪练功能，以演练促实战，以实战促提升，能够综合提高员工的表述和服务能力。

首都航空就通过这一功能赋能员工：陪练模拟空乘场景与乘务员沟通，期间会表现出真实乘客情绪反应，演练结束后，除了对乘务员沟通内容进行评价，还对其语气、感染力、亲和力等语言外的内容打分，最后给予综合改进建议，以此来助力销售业务技能提升及专业养成。

“智能实训陪练重点培训员工语言表达力，而智能教练AI Coach则重在指导员工动作类学习和实操考核。无需特殊设备支持，智能教练通过手机摄像头识别员工人体关键节点，并以关键节点动作引导和实时监测反馈促进员工持续学习，满足企业培训动作类教学及实操考核，例如健身教学、柜台礼仪、机场指挥等。”秦国炜说。

学习版Siri24小时陪伴，即时满足全场景学习需求

当员工在培训期间熟练掌握知识要领后，实际工作中仍可能产生若干细节性疑问。“随需随学、即学即用”的智能学习助理AskBob的出现便颇为实用，可即时满足员工产品知识、业务流程、规章制度、系统工具学习等全场景学习需求。

员工产生问题和需求，学习助理都能即时解决和满足。例如，针对员工提出的问题，学习助理将通过知识图谱、问答抽取等技术，对企业知识库进行层层挖掘，即刻为用户提供精准的答案。

“当员工向学习助理咨询陌生的知识时，我们的学习助理即时为其推送相关内容，推送的内容有用户评分、搜索频率等维度的评估，员工可以通过课程学习或者相关案例来理解这一知识。”秦国炜进一步解释道，“当用户没有完成学习岗位上设定的路径规划时，机器人会追踪提醒，也扮演了督导的角色。”

在秦国炜看来，在线学习是一个孤独的旅程，学习助理虽然只是平台内嵌小角色，却可以让员工感受到24小时的陪伴，通过科技延伸服务时间以及响应效率，“在新的技术条件下，尽可能让整个学习过程更有温度”。

互动直播课堂，激发员工学习积极性

《关于2021年组织开展职业技能提升行动质量年活动的通知》明确，要增强培训针对性和实效性，进一步提高培训质量。

“对员工培训场景的理解需要贯穿AI直播设计全过程，”秦国炜介绍，“为提高员工学习积极性，从直播前的签到打卡，到直播过程中的红包打赏、随堂测试、抢答互动、课程答疑，以及直播结束后自动生成的回放课件及依据员工数据分析，AI都可以为其智能推荐的技能提升课程…通过打造互动更强、更有趣味的直播课堂，可为讲师和员工提供有温度的线上培训手段，帮助讲师高效输出知识点，让员工学有所成。比如，知鸟AI直播可帮助企业开展更具规模、更有实效性的直播培训，同时打造了一套AI直播风控体系，助力监管直播秩序，可为企业提供高效、稳定、安全的直播环境。”

大数据赋能培训管理，帮助企业提升培训效率

对于企业来说，开展培训的核心期望是希望员工的知识输入和技能赋予，都有机会转化为实际业绩产出。

秦国炜指出，培训部门基于数据分析能够清晰看到学习投入以及员工业绩提升的正向关联度，比如智能管理培训工具 “培训大数据驾驶舱”，从800多个指标维度全景展示了培训过程中的各项资源数据，提供可视化动态监控培训全过程并智能分析培训成效能力。

通过多维度分析员工参与学习和培训过程中的行为数据，企业培训部门不断完善其培训计划，及时调整和开展效果更为优良的企业培训，提升其培训管理效率。

“数据背后能够给我们呈现更多的故事，有助于我们把管理这件事变得更有章法可循。”秦国炜说。

当下，国内大中型企业不仅需要培训与经营的融合，让培训向业务赋能，还重点关注企业员工的学习体验与技能提升。秦国炜说，基于这一需求，为企业和员工提供高效、智能、有温度的AI+培训创新将大有可为。（记者 马爱平）

(责编：赵竹青、吕骞)