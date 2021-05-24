原标题：农药纳米制剂产品质量标准制定工作启动

中国农业科学院植物保护研究所和南京善思生态科技有限公司近日在南京联合组织召开《农药纳米制剂产品质量标准制订规范》等“2021年农业行业标准制订项目启动与实施方案研讨会”，正式启动我国纳米农药产品相关质量标准制定工作。

农业农村部农药检定所总农艺师陶传江研究员指出了农药质量在农药管理中的定位，肯定了本次立项标准的重要意义，并就标准制订过程中的思路和方法提出了建议与希望。与会专家和代表围绕标准项目研究内容、任务分工、技术指标及评价方法等进行了充分研讨和交流，为高质量完成标准制定任务，提高标准制定的科学性和适用性提出了意见与建议。

据悉，纳米农药是下一代农药制剂的核心技术，2019年被国际纯粹与应用化学联合会（IUPAC）列为“改变世界十大化学新兴技术”之首，该技术将有力推动农药减量增效、绿色环保，特别是与航空植保高度适配，为我国植保作业向机械化、智能化、精准化迈进扫清了障碍。与会专家指出，近年来，我国在纳米农药制剂基础理论、技术开发与实际应用方面取得了突破性进展，但仍缺乏产品质量标准，不利于纳米技术农药的产品登记，成为产业发展的重大政策瓶颈。因此，开展产品质量标准制定，对推动我国植物保护及农药产品升级换代，对于抢占国际产业制高点、掌握话语权，意义十分重大，亟需加快推进。

记者从会上了解到，《农药纳米制剂产品质量标准制订规范》将由中国农业科学院植物保护研究所、农业农村部农药检定所和南京善思生态科技有限公司共同负责。其中，南京善思公司是国内外第一家实现纳米农药产业化的企业，所生产的纳米农药水性制剂已在全国19省200余县水稻、小麦、玉米、马铃薯、茶叶、柑橘等18种作物上进行示范与应用，防效提高，实现了农药减量20%以上。制标单位将充分发挥科研机构、主管部门和科技企业的各自优势，在深入做好国内外调研的基础上，开展纳米农药定义、质量规格、技术指标、评价方法等标准制定工作，相关成果预计于2021年底形成。（记者 操秀英）

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