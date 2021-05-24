程婕

原标题：人民币汇率预期平稳 双向波动成常态

5月23日，央行副行长刘国强就人民币汇率问题答记者问时表示，未来人民币汇率的走势将继续取决于市场供求和国际金融市场变化，双向波动成为常态。

刘国强指出，今年以来，人民币汇率有升有贬，双向浮动，在合理均衡水平上保持了基本稳定。目前，我国外汇市场自主平衡，人民币汇率由市场决定，汇率预期平稳。未来人民币汇率的走势将继续取决于市场供求和国际金融市场变化，双向波动成为常态。

“人民银行完善以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，这一制度在当前和未来一段时期都是适合中国的汇率制度安排。”刘国强说。

他还表示，人民银行将注重预期引导，发挥汇率调节宏观经济和国际收支自动稳定器作用，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

从报价看，当前人民币汇率保持着平稳态势。根据中国外汇交易中心数据，5月21日，人民币对美元中间价报6.4300，上周五个交易日，人民币中间价呈“三升两降”格局，累计上调225个基点。今年以来人民币中间价升值1.48%。

银行间外汇市场人民币对美元即期汇率也表现平稳，上周五收盘价报6.4337，较前一交易日上升16个基点，与当日中间价只相差37个基点。人民币对美元在岸即期汇率上周累计升值10个基点。业内人士表示，当前中间价与市场价高度一致，表明当前外汇市场预期平稳。

光大银行金融市场分析师周茂华认为，短期人民币波动主要是受到美元及其他货币剧烈波动影响，由于全球疫情反复、海外经济复苏波动，政策分化，市场与美联储政策展望存在分歧，市场波动仍偏剧烈；但人民币汇率走势与基本面相符，市场预期整体稳定，人民币汇率弹性足。从内外宏观经济、政策走势看，人民币汇率不会出现单边趋势走强，有望在均衡水平附近呈现强势双向波动格局。本组文/本报记者 程婕

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保持人民币汇率基本稳定

今年以来，监管部门多次强调要保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。5月11日，央行发布的2021年第一季度中国货币政策执行报告强调引导社会预期，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

5月19日召开的国务院常务会议也指出，要保持货币政策稳定性和人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，合理引导市场预期。

5月21日，国务院金融稳定发展委员会召开第五十一次会议，研究部署下一阶段金融领域重点工作。会议提出，要继续深化改革开放。进一步推动利率汇率市场化改革，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。供图/视觉中国

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