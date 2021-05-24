余继超

备受关注的首批27张支付牌照“二次续展”结果出炉！

央行近日公布，支付宝、财付通、银联商务、拉卡拉等24家公司的支付牌照成功续展，有效期至2026年5月2日。另外，银联商务旗下三张支付牌照拟与其开展整合工作，向中国人民银行提交了终止续展审查申请。

记者了解到，2021年1月，央行发布《非银行支付机构条例（征求意见稿）》（下称《条例》）， 明确“同一实际控制人不得控制两个及以上非银行支付机构”。

受访专家表示，近年来，部分合规性差、经营能力弱的支付机构未获得续展，支付业务许可证数量逐步减少，行业发展环境得以不断净化。银联商务作为支付服务市场领头羊企业，率先进行牌照整合，是落实《条例》对支付机构股东资质新规定的具体举措。

24张牌照二次续展

央行公布首批27张支付牌照续展结果显示，财付通、支付宝、拉卡拉、通联支付、银盛支付、汇付天下、付费通、易生支付、快钱支付等24家续展成功，有效期延长至2026年5月。

据悉，2011年5月，央行第一次向支付宝、银联商务、财付通等27家支付机构颁发俗称“支付牌照”的支付业务许可证。2016年5月，首批27张支付牌照第一次续展获得央行批准通过，有效期延至2021年。这次是首批支付牌照的第二次续展。

记者注意到，人民银行通过《支付业务许可证》续展，综合评判非银行支付机构许可存续期间的整体经营稳健性和合规性，以及支付业务的运营能力、风险防控能力、客户权益保障能力、发展可持续性等情况，充分考虑行业发展现状和监管政策导向，建立健全市场退出机制。

如支付机构在许可持续期间一直未展业，或支付业务大幅萎缩甚至已停止一段时期，或存在重大违法违规行为等，其存续经营能力、合规经营意识、风控水平等均需引起重点关注。

人民银行将以续展工作为契机，对机构是否继续具备支付业务经营资质、所从事支付业务是否具备可持续发展能力等进行审查，审慎作出续展决定，推进市场清理整顿，净化行业发展环境。

招联金融首席研究员、复旦大学金融研究院兼职研究员董希淼告诉《国际金融报》记者，支付业务许可证续展是对支付机构是否继续具备支付业务经营资质、所从事支付业务是否具备可持续发展能力等进行审查并作出决定，是加强支付机构监管的重要工作。近年来，部分合规性差、经营能力弱的支付机构未获得续展，支付业务许可证数量逐步减少，行业发展环境得以不断净化。

3张牌照因整合被中止

在24家通过续展的机构中，有3家支付机构发生了资质变动，其中变化最大的是迅付信息科技有限公司（下称“环迅支付”）。在本次续展中，环迅支付原有的互联网支付、移动电话支付、固定电话支付资质均被注销。环迅支付沦为一家地方性支付机构，仅能在江苏省、浙江省、山东省、福建省、天津市开展银行卡收单业务。

支付行业资深分析师王蓬博对《国际金融报》记者表示，“考虑到环迅支付此次的注销资质包括价值较高的互联网支付业务，因此不太可能是主动注销行为。前几年环迅支付收罚单也较为频繁，不排除因业务不合规被央行注销部分业务。”

另外，广州银联网络支付有限公司（下称“广州银联”）、北京数字王府井科技有限公司（下称“王府井科技”）、北京银联商务有限公司（下称“北京银联”）拟与其控股股东银联商务股份有限公司（下称“银联商务”）开展整合工作，向中国人民银行提交了中止续展审查申请，在中止审查期间继续开展业务。

《条例》规定，“同一法人不得持有两个及以上非银行支付机构10%以上股权”，“同一实际控制人不得控制两个及以上非银行支付机构”。天眼查信息显示，银联商务持有广州银联、王府井科技、北京银联的股权比例分别为100%、60%和75.5%。

王蓬博指出，从此次续展结果可以看出，央行已在按照《非银行支付机构条例（征求意见稿）》中相关要求及原则进行业务续展。虽然《条例》尚未正式出台，但银联商务作为支付服务市场领头羊企业，率先进行牌照整合。广州银联、王府井科技、北京银联申请中止续展审查，正是银联商务根据监管要求采取的必要措施，是落实《条例》对支付机构股东资质新规定的具体举措。

“目前这3家机构实际上仍处于行政许可续展批复期间，可继续正常从事支付业务，对现有商户与存量业务没有什么实质性影响。”董希淼称，从长远看，这对3家机构的商户和业务将产生积极正面的影响。因为3家机构的支付业务许可证，都仅仅是各自获批开展部分种类的区域性支付业务，但是其控股公司银联商务拥有覆盖银行卡收单、互联网支付、移动电话支付、预付卡受理等各类业务的全国性支付业务资质许可。

无法续展的情形

记者了解到，6种情况下，牌照续展会被“一票否决”，比如存在支付业务核心系统外包，或缺少必要的备份设备（包括但不限于核心网络设备、应用服务器、数据库服务器等）；支付业务系统存在较大风险漏洞，造成个人敏感信息泄露，造成较大损失或社会影响；由于支付业务系统原因造成支付服务中断，且造成较大经济或社会影响等。

此外，三方支付牌照续展还有“11条红线”：截至申请日，累计亏损超过实缴货币资本的50%的；已获许可部分或全部支付业务未实质开展过，或连续停止2年以上的；发生占用、挪用、借用客户备付金行为的；存在转让或变相转让、出租、出借《支付业务许可证》行为的；超过核准范围从事支付业务的；通过伪造、变造、隐匿数据等手段故意规避监管要求，或恶意拒绝、阻碍检查监督的；以欺骗等不正当手段申请《支付业务许可证》的；因利用支付业务实施违法犯罪活动，或为违法犯罪活动办理支付业务等行为，收到刑事处罚或较大金额行政处罚的；在支付业务设施安全及风险监控方面存在重大缺陷，或存在较大规模的盗窃、出卖、泄露、丢失客户信息情形的；违反反洗钱法律规定，情节特别严重的；存在其他重大突发风险事件，或多次暴露重大风险隐患造成恶劣影响的。

据统计，截至目前，央行累计注销支付牌照名单已增至39家，最新的支付牌照数量为232张。若央行完成对广州银联、王府井科技、北京银联的牌照中止审查后，被注销的支付牌照将增至42张，支付行业剩余牌照数量为229张。

在已披露注销的39张支付牌照中，共计34张注销牌照业务类型涉及预付卡发行与受理，其中仅有少数牌照因业务整合而注销，剩余均为主动注销或不予续展。

王蓬博指出，开展预付卡发行与受理业务的支付机构如果出现问题，往往会因为涉及用户数量多而产生更大的社会影响，从而产生严重后果。在业务开展的过程中，如果出现了央行“续展11条”中强调的未实际开展业务、出现重大风险事件等情况，下一次支付牌照续展必然无法通过。

(责编：赵超、吕骞)