王媛媛

近期，多家券商披露收到数额不等的政府补助。为支持当地金融业发展，地方政府通常会为券商等金融企业提供扶持资金，其中作为国际金融中心的上海扶持金融企业发展的意愿及力度尤为显著。

《国际金融报》记者梳理公告数据发现，2020年，A股40家上市券商（包括证券公司母公司）合计获得政府补助逾45亿元。今年一季度，这40家上市券商合计获得政府补助超12.5亿元。其中，注册地在长三角地区的14家上市证券公司，今年一季度合计获得政府补助逾8亿元，约占总数额的三分之二。

多家券商披露政府补助

近日，中原证券发布公告称，公司及控股子公司自2020年10月22日至今获得政府补助1224万元。这是自2020年以来，中原证券第三次披露收到政府补助。

至于政府补助具体项目及发放主体，主要包括财政发展扶持资金771万元，分别由上海市浦东新区金融服务局、青岛崂山区地方金融局发放；产业发展专项资金100万元，由深圳市福田区企业发展服务中心发放；以及个税手续费返还165万元，以及稳岗补贴142万元等。

2020年10月，中原证券披露获得政府补助729万元，其中包括河南省财政厅等发放的省级金融业发展专项奖补资金100万元，以及香港特区政府向中州国际金融控股有限公司发放的保就业计划204万元。

4月10日，中银证券亦发布公告称，公司及子公司2021年1月1日至今累计获得与收益相关的政府补助合计人民币1.2亿元。其中主要包括：上海自贸区陆家嘴管理局发放的促进金融业发展财政扶持奖励资金1.1亿元；子公司中银国际期货获得的291万元，由上海自贸区陆家嘴管理局发放的促进金融业发展财政扶持奖励资金；以及个税手续费返还、稳岗补贴等302万元。

政府补助一定程度上体现当地支持重点产业发展的意愿及力度。某资本市场研究人士告诉《国际金融报》记者，不仅是证券公司，实体上市公司也会相应收到政府补助并予以披露。

该人士进一步补充道：“考虑到不少中大型券商皆拥有不菲的展业规模及盈利能力，为当地政府贡献较多税收，为支持金融企业发展，政府亦会根据相应的金融政策予以扶持，符合条件的企业即可获得扶持资金。这点在上海、深圳等金融业较为发达的一线城市尤为显著。”

长三角一季度补助逾8亿

政府补助对证券公司可谓普惠福利，公开披露却有标准。华东某上市券商相关负责人对《国际金融报》记者表示，公司接到政府补助已有数年，具体的数额会在年度、季度等定期披露的报告中查询到。如政府补助金额达到交易所规定的应披露金额的相关要求，公司会单独发布公告向投资者公示。

根据交易所的规定，与资产相关的政府补助占上市公司最近一年经审计归母净利润10%以上且绝对金额超过100万元，或者与资产相关的政府补助占上市公司最近一期经审计的归母净资产10%以上且绝对金额超过1000万元，均需进行公开披露。

记者梳理公告发现，自2020年以来，已有近10家上市券商（包括证券公司母公司）公开披露获得政府补助情况。其中，中银证券、天风证券、华林证券、兴业证券等券商均两次公告获得政府补助。

未单独公告收到政府补助的部分券商，因资产及净利润规模较大，无需披露具体情况，但从年报、季报中来看，获得的补助金额也是不菲。记者梳理公告数据发现，A股40家上市券商于2020年合计获得政府补助逾45亿元。

其中，广发证券2020年获政府补助金额约11亿元，领跑众券商，主要是财政奖励款；海通证券、国泰君安所获政府补助规模均超5亿元；获得补助超2亿元的券商还有华泰证券、光大证券、申万宏源、中信证券。

今年一季度，这40家上市券商合计获得政府补助超12.5亿元，其中海通证券获得4.24亿元政府补助，国泰君安、兴业证券、中信证券、东方证券所获政府补助规模均超1亿元。

同时，注册地在长三角地区的14家上市证券公司，今年一季度合计获得政府补助逾8亿元，约占40家上市券商合计数额的三分之二。可见，以上海为代表的长三角地区，凭借较为优质的营商环境，支持金融业发展的政策力度较大，亦吸引到不少券商及其分支机构入驻。

利好加持行业稳健增长

2020年，资本市场深化改革持续，创业板注册制、再融资新规、中长期资金持续流入等多项利好政策完善证券公司经营环境。

在此背景之下，行业业绩稳健增长，上市券商表现更佳。证券行业2020年实现营业收入4485亿元，同比增长24.4%，实现净利润1575亿元，同比增长28.0%，ROE（净资产收益率）提升至6.82%。上市券商实现归母净利润1456亿元，同比增长34%，增速高于行业业绩增速。

2021年一季度，上市券商归母净利润422亿元，同比增长27.2%，经纪、投行、资管和利息净收入增速较高，收入结构趋于均衡。

天风证券认为，经纪、两融、投行业务稳固业绩提升基本盘，大财富、大资管、创新业务提升估值，当前券商板块估值水平调整回落至1.62倍，对照全年盈利情况来看估值偏低，头部券商估值明显被低估。

券商研报显示，头部券商凭借资本实力、定价销售能力、股东资源禀赋全面发展财富管理、投资交易、投行和资管各项业务，核心竞争力有望得到持续深化；精品券商深耕单项业务，在提升市占率的同时，业绩或可能展现高弹性。

华创证券非银分析师徐康表示：“随着A股市场基础设施日益完善、叠加居民理财需求日趋增加等因素，高质量的券商将能更好地完成配合国家发展战略和居民资产保值增值的时代任务，未来头部券商航母化和精品券商差异化共存的格局或有望形成。”

(责编：赵超、吕骞)