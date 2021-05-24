夏悦超

自基金销售行业保有规模一百强名单公布以来，业界对此排名的关注热情不减，三大代销渠道（银行、券商、第三方销售平台）代销公募基金的保有规模有了明显分化。

根据中基协近日公布的首份榜单，截至一季度末，公募销售保有规模分为“股票+混合基金”和“非货币基金”两类。在这份榜单中，有年轻个人投资者熟悉的互联网平台，也有以财富管理业务见长的多家银行。

整体来看，在“股票+混合基金”保有规模排名上，银行占据八个席位。而在“非货币基金”保有规模排名上，蚂蚁基金一骑绝尘，再加上招商银行、工商银行、中国银行、天天基金、建设银行在内的六家机构，已经瓜分五成以上的市场份额。

招行独占权益基金鳌头

近日，中基协官网公布了销售机构公募基金销售保有规模100强名单，这份名单按照“股票+混合基金”保有规模排名，另外一项统计数据是“非货币基金”保有规模。

据《国际金融报》记者统计，100强机构中有47家券商、31家银行、21家第三方销售机构和1家保险公司，上榜的券商数量最多，但在两类基金保有规模上远不及银行。

银行在公募销售保有规模方面依旧独占鳌头，招商银行以6711亿元的“股票+混合基金”保有规模排名全市场第一，前十名单中共有8家银行。另外两家是第三方销售机构，蚂蚁基金和天天基金分别以5719亿元和3750亿元排在第二位和第五位。

在“股票+混合基金”保有规模这份名单中，招商银行的市场份额占比已经超过10%；蚂蚁基金依靠支付宝在互联网平台的销售优势，市场份额占比同样超过10%；进入百强的47家券商中保有规模最大的中信证券占比不到3%，规模仅为1298亿元。

据天风证券统计，以银行、券商、第三方销售机构和其他三类进行划分，“股票+混合基金”保有规模占全市场基金资产净值的市场份额分别为44.9%、11.8%、16.5%。

按照业内人士的说法，通常会将“股票+混合基金”称为权益类基金。根据中基协数据，银行机构在代销权益类基金方面依旧有绝对优势，保有规模超过千亿元的银行共有10家，分别是五大行（工农中建交）、招商银行、浦发银行、民生银行、兴业银行和中信银行，而券商只有1家，第三方销售机构有2家。

但如果抛开权益类基金保有规模排名靠前的银行外，一些有名的股份制银行保有规模甚至不敌多家券商。比如，广发银行这部分的保有规模仅有157亿元，该行“非货币基金”保有规模略高，为169亿元，前者的成绩落后于16家券商的规模。

银行如何提升“股票+混合基金”保有规模？天风证券认为，这部分主要反映的是银行管理的零售客户资产（AUM）的规模差异。如果要实现更高的基金保有量，最直接的做法就是提高个人AUM规模，要么增加个人客户数，要么提升个人户均AUM体量。

第三方代销机构冲击市场

隐秘的第三方销售机构依靠互联网优势正在逐渐崛起。虽然中基协本次公布的100强基金代销机构保有量名单并未按照“非货币基金”规模排名，但蚂蚁基金“非货币基金”保有规模超越招商银行暂居全市场第一已成事实。

据记者统计，蚂蚁基金和天天基金这两家第三方销售机构分别依靠8901亿元和4324亿元的“非货币基金”保有规模跻身激烈的基金销售市场前列。且非货币基金规模已经被六家头部机构瓜分了一半天下，分别是蚂蚁基金、招商银行、工商银行、中国银行、天天基金和建设银行。

按照业内人士的说法，“非货币基金”即除货币基金以外的基金，剔除中基协划分的“股票+混合基金”外，还包括债券基金等。蚂蚁基金依靠支付宝互联网平台优势，拥有余额宝在内的众多货基，从目前公布的数据看，其保有的债券型基金规模在全市场依旧名列前茅，部分客户的理财风格更趋向固收类投资。

天天基金同样有着排名靠前的“股票+混合基金”和“非货币基金”保有规模，某业内人士对《国际金融报》记者表示，天天基金的投资客户年龄段更集中在70后和80后之间，90后和00后更倾向于在支付宝上买基金。

蚂蚁基金和天天基金的“股票+混合基金”保有规模分别达到5719亿元和3750亿元，但除了这两大巨头第三方销售机构外，排在第三的腾安基金的保有规模低于千亿元，为633亿元，即便“非货币基金”保有规模达到千亿元以上，但均不及蚂蚁基金和天天基金的一半。而腾安基金背后自带腾讯系流量。

“股票+混合基金”保有规模排在蚂蚁基金、天天基金和腾安基金之后的是盈米基金，同样依靠互联网优势，这家创业型的基金销售机构已经在第三方销售市场中博取了更多市场份额，“股票+混合基金”和“非货币基金”保有规模分别达到357亿元和581亿元。

有着财富管理优势的银行依旧坐拥基金销售保有量大片江山的背景下，券商保有量暂未有爆发式增长，而第三方销售机构稳扎稳打不断提升市占率。

据国信证券统计，从各机构公募基金销售保有规模占比来看，独立基金销售机构基金保有量占比提升较快。自2015年到2019年，商业银行公募基金销售保有量占比从25.22%下降到23.59%，证券公司占比从10.01%下降到7.59%，基金公司占比从61.90%下降到57.29%，独立基金销售机构占比从2.14%上升到11.03%，提升了8.89个百分点。

抑制赎旧买新促进行业发展

中基协首次公布基金代销公募保有数据后，在业内形成较大影响力，保有规模的公开透明在一些业内人士看来，更有利于行业优胜劣汰，保护投资者长期利益。还有业内人士认为，这部分数据名单未来可扩充到所有机构，不仅仅局限于100强。

独立经济学家杜猛对《国际金融报》记者表示，银行等机构在基金销售市场呈现的“你追我赶”趋势没有改变，越来越注重用户理财体验的第三方基金销售平台想从中分一杯羹也是市场竟争的表现。目前，第三方基金销售平台中，无论是在代销数量还是自身营业收入方面都取得了不错进展，而这也给银行机构带来了些许压力。而市场的充分竟争有利于客户利益。

盈米基金CEO肖雯认为，本次公布代销机构基金销售保有规模榜单和排名是非常有利于整个公募基金行业长远发展的举措。有利于销售机构从注重交易额到注重保有规模的转变，有利于帮助销售机构从关注自身收入到关注客户投资体验的转变，特别是本次将权益产品保有规模单独统计，也是注重权益产品保有规模提升的重要举措，对于解决行业“基金挣钱、基民不挣钱”，抑制“赎旧买新”现象都有非常积极的作用。

国信证券也认为，行业领先的基金销售渠道通常在投研服务、合规性、用户体验等方面具有优势，可以引导投资者形成长期投资理念，抑制“赎旧买新”行为，这有助于保护投资者长期利益。

(责编：赵超、吕骞)